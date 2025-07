Načo sedí rozhodca na tej stoličke, hnevala sa hráčka. Elektronický systém jej vzal dôležitý bod

Ku chybe došlo v priebehu prvého setu. Kartalová poslala loptičku do autu a Ruska mala ísť do vedenia 5:4.

Pavľučenkovová síce duel napokon vyhrala 7:6 (3), 6:4, no rozhodcu obvinila zo zaujatosti: „Pretože je miestna, môžu hovoriť čokoľvek. Vzali ste mi gem.“

Preto na tej stoličke sedí. Tiež videl aut a po zápase mi to povedal. Neviem, či ide o niečo, čo sa robí, pretože šlo o domácu hráčku,“ uviedla 34-ročná tenistka.

Pavľučenkovová sa po zápase rozprávala priamo s Helwerthom. „Bol to veľmi kľúčový moment a očakávala som iné rozhodnutie. Myslela som si, že hlavný rozhodca by mohol prevziať iniciatívu.

Sú však veľmi dobrí v udeľovaní pokút a porušovaní predpisov, tieto veci neprehliadnu. Vždy, keď sa objaví akákoľvek maličkosť, hneď o nej vedia. Bola by som radšej, keby sa pozerali na čiary a lepšie rozhodovali o autoch,“ dodala 50. hráčka svetového rebríčka.

Podľa Pavľučenkovovej sa tenis robotizuje. „Myslím si, že sa trochu stráca čaro toho, že ide o ľudské bytosti. Napríklad, počas covidovej pandémie sme nemali roznášačov loptičiek. Je to čoraz zvláštnejšie a svojím spôsobom robotické.

Kartalová sa naopak Helwertha zastala: „Takáto situácia je raritná. Nemyslím si, že sa to niekedy stalo, je to jednoducho smola. Čo sa dá robiť? Rozhodca sa v takej situácii snaží robiť to najlepšie.

Myslím si, že to zvládol dobre a že opakovanie loptičky bolo to najspravodlivejšie, čo sa dalo urobiť.“

„V systém ELC naďalej veríme. V tomto prípade došlo k ľudskej chybe, a preto sme celkom prehodnotili naše procesy a vykonali príslušné zmeny,“ dodali organizátori. Pavľučenkovová narazí vo štvrťfinále na Američanku Amandu Anisimovovú.