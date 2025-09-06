    Molčan predĺžil svoju vynikajúcu víťaznú šnúru, môže získať druhý titul po sebe

    Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    TASR|6. sep 2025 o 20:45
    Alex Molčan postúpil na turnaji v Istanbule do finále.

    ISTANBUL. Niekdajšia slovenská tenisová jednotka Alex Molčan postúpil už do finále dvojhry na challengeri 75 v tureckom Istanbule.

    Zverenec trénera Tibora Tótha zvíťazil v semifinále nad Grékom Stefanosom Sakellaridisom v dvoch setoch 6:2 a 6:4 za 76 minút.

    Jeho finálovým súperom bude v nedeľu Nicolas Mejia z Ekvádoru.

    Pre nepriaznivé počasie odohrali semifinálový duel v hale. Pre 27-ročného hráča Národného tenisového centra to bolo už jedenáste víťazstvo v rade.

    Na konci augusta sa rodák z Prešova tešil z titulu v bulharskej Sofii, pripomenul oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

