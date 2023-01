Molčan vyhrával už 2:0 na sety, zápas nakoniec prehral

Po ďalšom brejku odskočil Molčanovi na 4:0 a vynútil si piaty set. V ňom rýchlo odskočil na 5:1 a zápas dotiahol do úspešného konca. Grandslamovým maximom Molčana zostáva 3. kolo z vlaňajšieho Wimbledonu a US open 2021.

Hneď v úvode štvrtého dejstva Molčana brejkol čistou hrou, čo ho ešte viac povzbudilo a začal predvádzať tenis, vďaka ktorému sa prepracoval do elitnej svetovej desiatky.

Kanaďan však ani za nepriaznívého setu nezložil zbrane. V treťom dejstve si viac pomáhal prvým podaním, pridal na agresivite, z forhendu dokázal zatlačiť súpera do defenzívy. Za stavu 4:3 po dvojchybe Molčana prvýkrát zobral slovenskému hráčovi podanie a vzapätí uspel pri vlastnom servise.

Auger-Aliassime aj za stavu 0:2 na sety veril, že zápas ešte môže otočiť. "Dôležité bolo, že som nespanikáril. V prvých dvoch setoch hral Molčan konzistentnejšie, ja som robil priveľa nevynútených chýb.

Od začiatku tretieho dejstva som sa snažil hrať jednoduchšie, dať do kurtu viac loptičiek a vyšlo to. Veľmi mi pomohol zisk tretieho setu, nakoplo ma to a v ďalšom priebehu zápasu som ešte dokázal vystupňovať svoj výkon.

Veľká vďaka patrí aj fanúšikom, ktorí ma povzbudzovali," uviedol vlaňajší štvrťfinalista Australian open v pozápasovom interview.