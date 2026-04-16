Molčan v Mníchove postúpil do štvrťfinále. Domáceho Nemca zlomil v tajbrejku

ATP Mníchov 2026
Dvojhra - osemfinále:
Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:4, 7:6 (10)
Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP 500 Mníchov 2026 do štvrťfinále.
V osemfinálovom zápase z pozície kvalifikanta vyradil domáceho Daniela Altmaiera po setoch 6:4 a 7:6 (10).
Jeho ďalším súperom bude víťaz súboja medzi Kanaďanom Denisom Shapovalovom a Maďarom Fábiánom Marozsánom.
Molčan nastúpil do stretnutia sebavedomo, v piatom geme sa mu navyše podarilo brejknúť súpera a napokon doviesť po výsledku 6:4 prvý set do úspešného konca.
V druhom dejstve si obaja hráči strážili podanie, o víťazovi tak musel rozhodnúť tajbrejk. Molčan v tejto fáze vsadil na defenzívnu hru a vyčkával hlavne na chyby súpera.
Zo strany Altmaiera musel čeliť trom setbalom, ktoré úspešne odvrátil. Nemec totiž v kľúčovej fáze urobil nevynútené chyby, hlavne pri treťom mečbale Molčana.
Slovák tak po tejto loptičke mohol oslavovať na kurte postup medzi najlepšiu osmičku na podujatí.
Nemôžem byť viac šťastný a hrdý
"Byť vo štvrťfinále na takto veľkom turnaji znamená pre mňa všetko. Nemôžem byť viac šťastný a hrdý. Na takejto úrovni som nehral už dlhú dobu. Opäť cítiť emócie a fanúšikov ma veľmi motivuje.
Som skutočne šťastný, že môžem hrať proti najlepším hráčom na svete a vyhrávať na tejto úrovni aj nejaké zápasy," povedal Molčan pre Slovenský tenisový zväz.
Pre 28-ročného Slováka to bolo štvrté víťazstvo na turnaji. Do hlavnej súťaže sa musel prebojovať cez dve kolá kvalifikácie, v prvom kole následne vyradil tretieho nasadeného Kazacha Alexandra Bublika.
Druhýkrát v kariére sa Molčan prebojoval do štvrťfinále na turnaji kategórie 500 a vyššie.
Bolo veľmi ťažké returnovať
"Obaja sme v zápase veľmi dobre podávali. Celkovo bolo veľmi ťažké returnovať, myslím, že to platí obojstranne. Ako sa blížil záver zápasu, pociťoval som nervozitu. V tajbrejku mi akoby zdrevenela ruka, nič som necítil.
Trápil som sa, hral som krátke údery, bojoval som v hlave. Boli tam momenty, keď som sa na kurte usmieval, ale vnútri som plakal. Chvíľami som nevedel, čo mám robiť. Pozrel som sa na trénera, ale ten mi povedal, aby som hral, lebo na kurte stojím ja.
Tak som pokračoval, odvrátil som pár setbalov a som veľmi šťastný, že som zápas dotiahol do víťazného konca," pokračoval Molčan, ktorý vďaka víťaznému ťaženiu v nemeckej metropole poskočil v onlajn rebríčku ATP o 42 priečok nahor.
Aktuálne mu v ňom patrí už 124. pozícia.
Podľa slov slovenského daviscupového reprezentanta nastupovať proti Bublikovi a Altmaierovi bolo z hľadiska psychiky diametrálne odlišné. Väčší tlak cítil skôr v dueli proti Nemcovi.
Mal som trošku obavy
"Štvrťfinále päťstovky je pre mňa niečo výnimočné, je to iné ako na menších turnajoch. Pred dnešným zápasom som mal trošku obavy, vedel som, že Daniel bude hrať typický antukový tenis, veľmi dobre sa hýbe a má výborný bekhend. Zároveň som však vedel, že sa pobijeme o víťazstvo, lebo nám obom ide o veľa bodov.
Keď to porovnám s duelom proti Bublikovi, tam som vyslovene nemal čo stratiť, keďže je to jeden z najlepších hráčov na okruhu. Hoci je Altmaier je tiež veľmi kvalitný hráč, v zápase som cítil väčšiu šancu. Sústredil som sa, hral som dobre, s výnimkou tajbrejku.
Ani neviem, ako som ho vyhral, ale mám radosť, že na turnaji pokračujem," zakončil rodák z Prešova.