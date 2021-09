Gombos naposledy proti súperovi rozbil raketu. Teraz sa chce poučiť z chýb

Pre Gombosa pôjde o inú skúšku ako tú proti Garínovi. "Je úplne iný hráč, vysoký, má bombový servis. Snaží sa hrať agresívne, má podobný štýl ako ja. Vracia sa do starej formy, nebude to ľahký zápas," hovoril Gombos.

"Som vďačný, že mi dal kapitán Nicolas Massu príležitosť v úvodných dvojhrách. Reprezentovať Čile je pre mňa vždy veľká česť. Mám za sebou ťažké obdobie, no už je to minulosť," hovoril Jarry.

"Ja sa nepovažujem za lídra, skôr zaňho považujem Filipa Poláška, je to grandslamový víťaz, hral teraz semifinále US Open," povedal Gombos.

Na US Open hral pri svojej grandslamovej premiére v treťom kole. "Som veľmi rád, že nastúpim prvýkrát v mužskom Davis Cupe. Čaká ma možno jeden z najnáročnejších zápasov v kariére. Keď som bol malý, pozeral som doma duely Domina Hrbatého či Karola Kučeru, bolo to pre mňa veľmi motivujúce," hovoril Molčan.

"Budem sa snažiť nadviazať na výkony z US Open a vyhrať. Videl som zápas Gombiho s Garinom na US Open, viem, čo môžem čakať. Taktiku si ešte preberieme s trénermi," hovoril o svojom prvom súperovi.

Hoci Molčan hral v poslednom období s hráčmi svetovej špičky a hovoril o tom, ako si pozeral ich videá, pre jeho súperov to také jednoduché byť nemusí. Pre mnohých je pomerne neznámy.

"Molčana príliš nepoznám, no viem, že na US Open postúpil do 3. kola. V domácom prostredí bude určite tvrdý oriešok. Povrch v Bratislave je veľmi rýchly, no zvykli sme si naň," povedal Garín na adresu svojho prvého súpera.