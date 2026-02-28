Šala oslavuje víťazstvo v pohári po 16 rokoch. Vo finále uspela po veľkej dráme

Hádzanárky Šale oslavujú víťazstvo.
Hádzanárky Šale oslavujú víťazstvo. (Autor: HK Slovan Duslo Šaľa ženský hádzanársky klub)
TASR|28. feb 2026 o 19:09
ShareTweet0

Iuventu Michalovce nepustili v prvom polčase ani raz do vedenia.

Slovenský pohár - finále

HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce 27:26 (14:9)

Najviac gólov: Pócsíková 6/2, Bujnochová 5, Ščípová 5/3 - Popovcová 6, Biegerová 5, Dvorščáková 5/3.

Rozhodovali: Haščíková a Kellner, vylúčené 6:4, 7 m: 6/5 - 3/3

Diváci: 1500 (vypredané).

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa sa stali víťazkami Slovenského pohára pre rok 2026. V sobotňajšom finále v Žiline zvíťazili po dráme nad Iuventou Michalovce 27:26 (14:9). V súťaži triumfovali prvýkrát od roku 2010.

Hráčky Šale nepustili v prvom polčase súperky ani raz do vedenia. Postupne si vypracovávali náskok a tesne po zmene strán viedli aj 15:9.

Potom však Zemplínčanky začali postupne sťahovať a v 56. minúte po góle Martiny Popovcovej na 26:25 jediný raz v zápase viedli. O zvyšné dva góly v dramatickej koncovke sa však postarali hráčky Šale, víťazný vsietila v čase 58:47 min Katarína Pócsíková. V poslednej akcii zápasu sa zaskvela úspešným zákrokom brankárka Soňa Furgaláková.

Hlasy po zápase

Peter Pčola, tréner Šale: „V prvom polčase sme mali vynikajúcu obranu. Michalovce sa vrátili do zápasu hlavne vďaka protiútokom, ťažili z našich chýb. Druhý polčas bol nervózny, bolo tam veľa vylúčení. Chvalabohu sme to obstáli. Pred sezónou prišli do tímu skúsené hráčky, aby práve takéto zápasy rozhodovali. Som veľmi šťastný hlavne za brankárku Soňu Furgalákovú, vedel som, že v kľúčových chvíľach tie dôležité zákroky predvedie.“

Maroš Vikartovský, tréner Michaloviec: „Nezachytili sme začiatok duelu. Rotovali sme to, skúšali sme nájsť optimálnu zostavu. Druhý polčas dievčatá bojovali až do posledných sekúnd. Začali sme hrať jednoducho a kolmo na bránu. Tak sme k tomu mali pristúpiť celé stretnutie. Šaľa zvíťazila asi zaslúžene, viedla viac ako 59 minút duelu.“

Prehľad doterajších víťazov SP v hádzanej žien:

1971 Inter Bratislava

1972 Plastika Nitra

1973 Odeva Hlohovec

1974 Štart Bratislava

1975 Inter Bratislava

1976 Odeva Hlohovec

1977 Inter Bratislava

1978 Družstevník Topoľníky

1979 Iskra Partizánske

1980 Štart Bratislava

1981 Štart Bratislava

1982 Štart Bratislava

1983 Štart Bratislava

1992 Slovan Duslo Šaľa

1993 Co-Impex Topoľníky

1994 Co-Impex Topoľníky

1995 Jaspol Partizánske

1996 Slovan Duslo Šaľa

1997 Plastika Nitra

1998 Slovan Duslo Šaľa

1999 Slávia Partizánske

2000 Slovan Duslo Šaľa

2001 Slovan Duslo Šaľa

2002 Slovan Duslo Šaľa

2003 ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce

2004 Slovan Duslo Šaľa

2005 Slovan Duslo Šaľa

2006 Slovan Duslo Šaľa

2007 Slovan Duslo Šaľa

2008 Iuventa Michalovce

2009 ŠKP Bratislava

2010 Slovan Duslo Šaľa

2011 Iuventa Michalovce

2012 HK Danlog Partizánske

2013 Iuventa Michalovce

2014 Iuventa Michalovce

2015 Iuventa Michalovce

2016 Iuventa Michalovce

2017 Iuventa Michalovce

2018 Iuventa Michalovce

2019 Iuventa Michalovce

2020 Iuventa Michalovce

2021 nehralo sa, ročník zrušili pre pandémiu koronavírusu

2022 MŠK Iuventa Michalovce

2023 MŠK Iuventa Michalovce

2024 MŠK Iuventa Michalovce

2025 HC DAC Dunajská Streda

2026 HK Slovan Duslo Šaľa

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Šale oslavujú víťazstvo.
    Hádzanárky Šale oslavujú víťazstvo.
    Šala oslavuje víťazstvo v pohári po 16 rokoch. Vo finále uspela po veľkej dráme
    dnes 19:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Šala oslavuje víťazstvo v pohári po 16 rokoch. Vo finále uspela po veľkej dráme