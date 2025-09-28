Volejbalisti Talianska obhájili titul majstra sveta. Finále zakončili vo veľkom štýle

MS vo volejbale 2025 - finále
Bulharsko - Taliansko 1:3 (-21, -17, 17, -10)
MANILA. Talianski volejbalisti obhájili prvenstvo na majstrovstvách sveta a získali už piaty titul.
V nedeľňajšom finále vo filipínskom Pasay City zdolali bulharských súperov 3:1 na sety.
V súboji o tretie miesto nestačili českí reprezentanti na tím Poľska a prehrali 1:3 na sety.
Taliani vyhrali svetový šampionát prvýkrát v roku 1990 v Brazílii a z titulu sa tešili aj na následných dvoch turnajoch v rokoch 1994 a 1998.
Štvrté zlato získali pred troma rokmi na predchádzajúcich MS v Slovinsku a Poľsku. Z domáceho šampionátu z roku 1978 majú jedinú ďalšiu medailu a to striebro.
Na olympijských hrách nazbierali po tri striebra i bronzy. Pre Bulharov je to šiesta medaila z majstrovstiev sveta a druhá strieborná.
Vo finále prehrali aj v roku 1970, keď sa šampionát konal u nich doma. Okrem toho majú na konte ešte štyri bronzy (1949, 1952, 1986, 2006).
Priebeh finále Bulharsko - Taliansko
I. set:
Taliani mali lepší úvod, viedli 4:2 aj 6:4, ale ich súperi sa dotiahli a dokonca viedli 14:12. Od toho momentu v prvom sete však už dominovali ich súperi a štvorbodový náskok doviedli až do víťazstva 25:21.
II. set:
Taliani si v druhom sete vypracovali rýchlo až päťbodový náskok 10:5, Bulhari ho dokázali stiahnuť na remízu (11:11), no potom opäť ťahali za kratší koniec.
Favoriti finálového duelu ťažili z podania, odskočili na rozdiel štyroch bodov (15:11) a náskok si udržali až do konca setu, ktorý vyhrali vysoko 25:17.
III. set:
V tretej sade bolo skóre vyrovnané do stavu 9:9, no potom sa otočilo „momentum“ na servise.
Taliani začali robiť chyby, Bulhari bodovali a razom viedli 15:10. Náskok si udržali až do konca a výsledkom 25:17 znížili na 1:2 na sety.
Oba tímy ťahali najmä lídri, Talianov Romano a Bottolo a na druhej strane Aleksandar Nikolov.
IV. set:
Vo štvrtom sete už jednoznačne dominovali favoriti finále Taliani, ktorí si vypracovali šesťbodový náskok a zlomili súperov.
V závere to bola už ich exhibícia a nakoniec triumfovali 25:10.