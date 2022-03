Ukrajinky dostali pomoc od Talianov. Budú tam trénovať aj žiť

Desať športovkýň a dvaja tréneri cestovali autobusom, ktorý zabezpečila Talianska plavecká federácia z ukrajinsko-maďarských hraníc až do metropoly Talianska.

RÍM. Väčšina členiek ukrajinského ženského tímu synchronizovaného plávania pricestovala do Ríma po tom, ako s pomocou Talianska utiekli pred vojnou zo svojej vlasti.

"Vieme, že na Ukrajine umierajú tí, ktorí nás chránia, ale my sme museli odísť a opustiť naše mesto. Bolo to veľmi ťažké," uviedla Maryna Aleksivová, ktorá pricestovala so svojou sestrou-dvojčaťom Vladyslavou.



Členky tímu Ukrajiny v synchronizovanom či umeleckom plávaní vo veku 14 až 20 rokov sa vydali na cestu minulý víkend z Charkova. Druhé najväčšie mesto na Ukrajine čelilo tvrdým bojov a bombardovaniu.

Podarilo sa im utiecť do Ľvova a odtiaľ prešli k maďarským hraniciam, kde sa s nimi stretli talianski športovci.

Štyria členovia ukrajinského tímu a traja tréneri sú stále na Ukrajine, vrátane dvojnásobnej bronzovej medailistky z OH v Tokiu, 20-ročnej Marty Fedinovej. Talianska plavecká federácia pripravuje ich príchod na Apeninský polostrov v najbližších dňoch.