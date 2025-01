Švédsko



Švédi začali svoju púť šampionátom proti slovenským reprezentatnom. Po veľmi dobrom výkone zvíťazili zaslúžene 5:2. Druhý zápas odohrali proti outsiderovi z Kazachstanu. V pohodlnom zápase zvíťazili 8:1. Proti Švajčiarsku odohrali bláznivý zápas po výsledku 7:5. Posledný zápas o prvé miesto v skupine tiež vyhrali, tento krát 4:2. Vo štvrťfinále sa streli s Lotyšskom a v ťažkom zápase vybojovali tesnú vyhru 3:2.



Fínsko



Hráči Suomi otvorili šampionát zápasom proti domácej Kanade a podľahli jej 0:4. V druhom zápase podali opäť nepresvedčivý výkon. Nemecko síce zdolali 3:1, ale zápas to bol veľmi vyrovnaný. V treťom zápase to už bol od Fínom parádny výkom. Vo skvelom zápase zdolali USA 4:3 po predĺžení. V poslednom zápase základnej skupiny zdolali nepríjemných Lotyšov 3:0. Vo štvrťfinále sa stretli so slovenský reprezentantmi a podarilo sa im zvíťaziť 5:3.