    Lekár Slovákov priniesol dobré správy. Hlavaj je fit, proti Slovinsku môže nastúpiť

    Samuel Hlavaj (Autor: TASR)
    TASR|18. máj 2026 o 14:27
    Všetci hráči sú po troch zápasoch zdravotne v poriadku.

    Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na MS 2026. Novinárov o tom informoval lekár hokejovej výpravy Pavol Lauko.

    Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B-skupine vo Fribourgu s Nórskom (2:1) mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre a víťazstvo 4:1 vychytal Adam Gajan.

    „Hráči nemajú žiadne problémy, Samov stav sa tiež zlepšil. Je už bez teploty. Všetci sú tak pripravení na zajtrajší zápas,“ uviedol Lauko.

    Slovenskí hokejisti sa v treťom zápase na turnaji predstavia proti Slovincom v utorok 19. mája o 20.20 h.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    9:7
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

