Lekár Slovákov priniesol dobré správy. Hlavaj je fit, proti Slovinsku môže nastúpiť

Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na MS 2026. Novinárov o tom informoval lekár hokejovej výpravy Pavol Lauko.
Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B-skupine vo Fribourgu s Nórskom (2:1) mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre a víťazstvo 4:1 vychytal Adam Gajan.
„Hráči nemajú žiadne problémy, Samov stav sa tiež zlepšil. Je už bez teploty. Všetci sú tak pripravení na zajtrajší zápas,“ uviedol Lauko.
Slovenskí hokejisti sa v treťom zápase na turnaji predstavia proti Slovincom v utorok 19. mája o 20.20 h.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
