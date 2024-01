ONLINE: Švédsko - Česko dnes na MS v hokeji do 20 rokov 2024 LIVE (semifinále MS U20)

Svetový šampionát juniorov pomaly, ale isto vrcholí. Vo štvrtok sa odohrajú semifinálové stretnutia, v ktorých sa rozhodne o istých medailstoch z tohto turnaja. Už teraz však je jasné, že spoznáme nového majstra sveta.



Švédsko domáci turnaj otvorilo vo veľkom štýle. Tri korunky v prvých troch zápasoch základnej skupiny neinkasovali a s predstihom si zaručili prvé miesto. Na záver základnej skupiny síce prišla prehra s Fínskom po nájazodch, no Švédov to nezlomilo. Vo štvrťfinále sa severania stretli s reprezentáciou Švajčiarska, ktorú napriek menším komplikáciám dokázali poraziť 3:2 po predĺžení a potešili zaplnenú halu Scandinavium.



Česko je pravdepodobne najväčším prekvapením medzi semifinalistmi. V základnej skupine totiž zverenci trénera Augustu obsadili tretiu pozíciu, keď prehrali so Slovenskom 2:6 a s USA 3:4 po nájazdoch. Naopak, podarilo sa im podariť Nórov 8:1 a Švajčiarov 4:2. Vo štvrťfinále čelili obrovskému favoritovi z Kanady, ktorého dokázali vyradiť gólom jedenásť sekúnd pred koncom stretnutia.