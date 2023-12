ONLINE: Švajčiarsko - USA dnes na MS v hokeji do 20 rokov 2024 LIVE (skupina B, MS U20)

Obě reprezentace vstoupily do šampionátu jiným způsobem. Zatímco jedna zvítězila, druhá prohrála. kartami ve skupině B zatím míchá Slovensko, které porazilo českou reprezentaci, ale také Švýcarsko. To sice bylo v utkání s našimi sousedy aktivnější, ale nenašlo recept na překonání skvělého brankáře. navíc v závěru zápasu přišly dvě trefy soupeře do prázdné klece. Reprezentace s helvétským křížem tak čeká na první body a dnes jí nečeká rozhodně nic snadného. V odpoledním souboji může pouze překvapit, protože proti ní bude stát silné USA. Zámořský celek měl co dělat v prvním střetnutí na turnaji, kdy se mu postavilo Norsko, které nastoupilo fyzickou hrou. Amerika přesto potvrdila roli favorita a zapsala do tabulky tři body.



Úvodní zápasy obou týmů na turnaji



Slovensko – Švýcarsko 3:0

USA – Norsko 4:1