Pastrňák udrel v správnom momente. Česku zariadil titul majstra sveta

MS v hokeji 2024 - finále

Česko: Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Špaček, Hájek, Kundrátek, Ščotka – Palát (A), Zacha, Pastrňák – Kubalík, Kämpf, Nečas – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Beránek, Tomášek, Stránský – Voženílek

Švajčiarsko: Genoni (Schmid) – Josi (C), Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Fora – Fiala, Hischier (A), Niederreiter (A) – Andrighetto, Thürkauf, Bertschy – Herzog, Senteler, Simion – Scherwey, Haas, Ambühl – Kurashev

Pred nimi to dosiahli len štyri krajiny - Československo v rokoch 1947, 1972 a 1985, Sovietsky zväz v rokoch 1973, 1979 a 1986, Švédsko v roku 2013 a Fínsko v roku 2022.

Pavúk MS v hokeji 2024

Najväčšiu švajčiarsku šancu prvej tretiny mal v 17. minúte Bertschy, ale z pravého krídla trafil iba do žŕdky.

Vypredaná aréna sledovala od úvodu hokej v rýchlom tempe s dôrazom na defenzívu. Tímy si dávali pozor na chyby vo vlastnom pásme, no zároveň sa snažili o ofenzívu.

Konštrukcia bránky zazvonila aj v úvode tretej časti, keď švajčiarsky útočník Thürkauf tečoval strelu od modrej čiary, no Dostál si vydýchol.

V závere druhej časti sa Česi usadili v pásme, aktivita Pastrňáka vyústila do strely Kämpfa, ktorá sa obtrela o žŕdku.

Dianie na ľade v nej bolo naďalej vyrovnané, do streleckých pozícií sa dostali oba tímy, ale brankári Genoni i Dostál boli opory svojich tímov.

Dianie v tretej tretine nakrátko prerušila výmena poškodeného plexiskla a krátko po nej išli Česi do vedenia.

Po vyhranom buly v útočnom pásme si Pastrňák nakorčuľoval na ľavý kruh a po Kundrátkovej prihrávke prekonal Genoniho strelou bez prípravy - 0:1.

Švajčiari sa vrhli to útoku, vytvorili si niekoľko sľubných príležitostí, ale Dostála nedokázali prekonať.

Pokúsili sa aj o hru so šiestimi hráčmi, no Kämpf do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu. Brankár Lukáš Dostál si pripísal tretie čisté konto na MS a druhé vo vyraďovacej časti.