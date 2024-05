Pred MS ho kritizovali, teraz velebia. Titul vybojovali hráči, nie tréneri, vraví Rulík

„Mám skvelý realizační tým, ktorý ťahá za jeden povraz. Chlapci sú neskutoční, niektorí odohrali v NHL množstvo zápasov a majú za sebou veľkú kariéru. Sú pracovití, pokorní a skromní. Keď sa to spojí do jedného celku, vimajú to aj hráči," vraví.

„Realizačný tím ide s nomináciou so svojou kožou na trh. Nechajme súdy po poslednom zápase našich na MS. Mňa len mrzí, že Fíni berú 17-ročného chlapca a my nevezmeme 21-ročného najproduktívnejšieho obrancu ligy a ani 22-ročného najlepšieho strelca ligy, ktorý bol celú sezónu produktívny aj v národnom tíme,“ reagoval napríklad Jakub Koreis.

„Mali sme svoj plán. Chcel som vidieť ako to zvládajú, na šampionáte som už taký nebol. Potom som urobil voľbu. Teší ma, že to chalani potvrdili a dokázali, že majú vysokú výkonnosť. Ich forma gradovala. V každom zápase nechali na ľade všetko. Navyše urobiť posledný krok je nesmierne náročné, a ešte k tomu doma. Chalani ukázali, čo v nich je,“ hovoril.

Rulík sa po prečítaní prvej ostrej kritiky, odpojil sa od diania. Prestal sa zaujímať, čo sa v médiách píše. Nesledoval ich.

„Po Brne som si vypol internet. Prečítal som si najskôr článok, v ktorom sa písalo, že je to blamáž Rulíka s nomináciou. Nejako takto to bolo. A dodržal som to až doteraz. Vôbec neviem, čo sa dialo. Jáchym Kondelík mi na rozkorčuľovaní v nedeľu referoval všetko, čo sa za ten čas dialo. Celkom ma to prekvapilo.“

