Vraj no-name brankár. Z Dostála je najväčšia hviezda MS a vo finále chcel dať gól

Dostál vychytal na nulu otvárací zápas majstrovstiev sveta proti Fínsku, štvrťfinále proti tímu USA aj finále proti Švajčiarsku.

„Je to neuveriteľné, že sme majstri sveta. Nemám slov. Som za to vďačný. Som hrdý na chalanov, na celý tím a na všetkých ľudí, ktorí boli s nami. Ja by som to nebral, že to bol môj turnaj, ale turnaj nášho tímu.

Je pravda, že nie som zvyknutý zbierať nuly. To ma prekvapilo, ale je to moja práca. Tu sme mali výbornú partiu, a to nás doviedlo až k titulu,“ hovoril po úspešnom zápase v mixzóne.

V NHL chytá za Anaheim. Až v tejto sezóne prvýkrát odchytal celú sezónu v prvom tíme bez toho, aby ho poslali na farmu a dokázal dostať viacerých skvelých strelcov do problémov. V januári v zápase proti Torontu dokonca kryl 55 striel. Útočníci súpera už boli zúfalí.