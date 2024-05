Signál, Pasta a basta. Zlatá Praha sa opíjala hokejovou limonádou

Pre Pastrňáka to bol nielen prvý gól, ale aj prvý bod na turnaji. "Potrebovali sme od neho streľbu, dobrú náladu v kabíne a zlatú ranu," vravel komentátor Robert Záruba.

Pastrňák: Všetko pre tím

V NHL sa Pastrňák druhú sezónu po sebe prehupol v drese Bostonu cez hranicu sto bodov. Českí fanúšikovia s napätím sledovali, ako si budú Bruins počínať v play off, či ich hviezda vôbec stihne domáci šampionát.

V prvom kole viedol Boston nad Torontom už 3:1 na zápasy, no Maple Leafs sériu vyrovnali a rozhodol až siedmy zápas a v ňom po 114 sekundách - David Pastrňák.

Jeho príchod do Prahy sa oddialil o 13 dní, ďalšiu sériu proti Floride už Boston nezvládol. Český útočník si zbalil to najdôležitejšie a nastúpil do lietadla. Do turnaja naskočil v poslednom zápase skupiny, v ktorom Česi prehrali súboj o prvenstvo s Kanadou.

"Góly neriešim, všetko podriaďujem úspechu tímu," vravel novinárom hokejista prezývaný Pasta po víťaznom semifinále proti Švédom, v deň keď oslávil 28. narodeniny.