VIDEO: Celá krajina oslavovala. Českých majstrov sveta vítalo zaplnené námestie v Prahe

Hráči s trofejou vyšli na strechu autobusu a užívali si atmosféru. "Rozmýšľali sme, že rozbijeme okno, ale potom sme si povedali, že to nie je dobrý nápad. Nakoniec sme našli iný východ," povedal útočník Martin Nečas podľa českých médií.

"Spievať neviem, ale chcel by som," vyhlásil hviezdny útočník Bostonu a fanúšikovia na jeho pokyn začali skandovať: "Tak sme majstri, no a čo".

Kapitán Roman Červenka zakričal do mikrofónu: "Bez vás by sme tu nikdy neboli!"

Fanúšikovia s hráčmi si vychutnali štátnu hymnu v podaní Vojtěcha Dyka. Hráči zapózovali s trofejou a na pódium pozvali rodinných príslušníkov.

Neskôr odniesli trofej medzi ľudí a rozdávali autogramy. Nechýbala pieseň We Are The Champions od skupiny Queen a ďalšie známe skladby ako Vysoký jalovec či gólový hit Hoja Hoj, ktoré v uplynulých týždňoch pravidelne zaznievali v O2 Aréne.

Oslavy prebiehali aj na iných miestach v Prahe a v celej krajine.