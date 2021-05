Horelo nám pod zadkom, ale zvládli sme to. S gilotínou na krku hrali lepšie

Do oslabenej popradskej obrany naskočil len 19-ročný Richard Hodorovič. Tréneri ho zaradili do obrannej dvojice so skúseným Danielom Brejčákom.

„Nejde o to, že musíme vyhrať. My si chceme hokej užiť a spravíme maximum pre to, aby sme boli úspešní,“ vyhlásil Haščák, ktorý už v minulosti odohral viacero sérií play off a vie, že spraviť posledný krok býva najťažšie.

„Zvolen vie, že má proti sebe odhodlaný Poprad. Ukázali sme veľkú bojovnosť. Klobúk dole aj pred Dominom Kramárom. Dostal poriadnu ranu do ruky pukom.

Myslel som si, že už nevyjde z kabíny a pôjde rovno do nemocnice. On sa pozviechal a schytal ďalší úder do kolena. Máme vynikajúcich bojovníkov, a preto si myslím, že sériu dokážeme otočiť.“