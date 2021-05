Poprad zvládol prestrelku a udržal sa v hre. Výkon hráčov prekvapil aj trénera

Peter Mikula, tréner Popradu: "Trochu prekvapujúco sme dnes mali veľmi dobré nohy, hrali sme aktívne. Úvod nám úplne nevyšiel, inkasovali sme v päťminútovom oslabení, ale potom sme sa rozohrali. V druhej tretine sme duel začali kontrolovať. Dobre sme napádali a Zvolenčania s nami mali vtedy veľké problémy. Záver sme si zdramatizovali, ale to nie je nič nové pod slnkom. Už treba vyhrať iba dva zápasy a vyrovnáme sériu."

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Odohrali sme vynikajúci zápas. Vytvorili sme si veľmi veľa šancí. Ich realizácia nebola až taká, ako sme si predstavovali, a zrejme to rozhodlo o zápase. Som veľmi rád, že sme sa presadili v hre so šiestimi hráčmi, ukázali sme, že túto situáciu vieme zvládať. Zmeniť do ďalšieho duelu netreba nič. Hráme vynikajúco. Treba si veriť v každom jednom súboji a pri každom striedaní a budeme úspešní."