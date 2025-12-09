Slovenskí strelci si prevzali ocenenia. Rehák-Štefečeková je so sezónou spokojná

Slovenský strelecký zväz (SSZ) ocenil v utorok v Bratislave svojich športovcov a trénerov za výkony a reprezentáciu v roku 2025.
Najvýznamnejšie výsledky dosiahli Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Varga, Juraj Tužinský či Diana Beníková.
Prezident zväzu Miloslav Benca hovoril o špecifickej poolympijskej sezóne. „Toto bol rok nula pred olympijskými kvalifikáciami. Nie že by to strelci vypustili, ale v tréningovom procese sa im trochu uľavilo.
Tento rok bol neštandardný oproti iným, lebo doposiaľ sme boli, hlavne pri puškových a pištoľových disciplínach, sezónny šport. To už teraz neexistuje, sezóna sa prelína, na čo si športovci tento rok zvykali. Svetový pohár začína už vo februári a MS sú až v novembri.
Overení strelci splnili svoje domáce úlohy sami pre seba, nie pre nás. Aj oni sami hovorili, že ešte stále na to majú. Môže sa stať, že urobia olympijskú miestenku a na olympiádu nemusia ísť, to je otázka výkonnosti, tréningovej záťaže aj kondície,“ povedal Benca pre TASR.
VIDEO: Vyhodnotenie najúspešnejších slovenských strelcov za rok 2025
Rehák Štefečeková na majstrovstvách Európy v Chateauroux dosiahla 2. miesto v trape a 3. priečku v sólo trape. S Vargom sa na ME vo Francúzsku radovali z prvenstva v mixe.
Zlatá olympijská medailistka z Tokia a strieborná medailistka z Pekingu a Londýna si zo Chateuauroux odniesla takisto 1. miesto zo súťaže ženských tímov v trape. Na majstrovstvách sveta v Aténach obsadila 7. miesto v trape a s Vargom 5. priečku v mixe.
„Sezónu ukončujem so štyrmi medailami, všetky boli na ME, čo je jeden z vrcholov sezóny. V celkovom zhodnotení som spokojná. Určite sa dalo dosiahnuť aj lepšie výsledky, ale máme na čom pracovať do budúceho roka.
Hovoríme, že poolympijská sezóna je pokojnejšia, ale nemyslím si, že bola oddychová. Jediný rozdiel je, že v tomto roku sa nezískavali olympijské miestenky, takže nebol až taký tlak, aký bude budúci rok.
Budúci rok na MS sa už dá kvalifikovať, takže to je taký tichý veľký plán, ale je to ešte ďaleko. Bolo by to ideálne, keby to vyšlo práve na MS,“ vyjadrila sa pre TASR Rehák Štefečeková.
VIDEO: Rehák-Štefečeková zhodnotila svoju uplynulú sezónu
Pre Tužinského je najvýznamnejším úspechom v roku 2025 prvenstvo vo vzduchovej pištoli na ME v Osijeku.
„ME vyšli dobre, ale zvyšok sezóny bol kolísavý a MS mi nevyšli tak, ako by som potreboval. Ale je to sezóna po olympiáde, takže hlavný rok bude ten budúci a budúce MS budú dôležitejšie,“ uviedol Tužinský na oceňovaní.
Medzi jednotlivcami ocenili aj Dianu Beníkovú, ktorá skončila na 3. mieste v streľbe z pušky poležiačky na ME v Chateauroux. Takisto i Vanesu Hockovú, ktorá sa na MS v Aténach priblížila k finále, a Patrika Jányho, ktorý obsadil vo Svetovom pohári dvakrát 4. pozíciu.
Cenu si prevzal aj najúspešnejší športovec Slovenska v neolympijských športoch za rok 2024 Štefan Ernst, štvornásobný medailista z minuloročných MS v streľbe z historických zbraní.
Spoločne s Tomášom Gibalom a Marcelom Hanulíkom boli ocenení medzi družstvami za striebro z ME v portugalskom Barcelose v kresadlovej pištoli.
Hocková, Danka Hrbeková a Monika Štibravá získali ocenenie za tímové výkony v skeete, keď na MS v Malakase a ME v Chateauroux obsadili zhodne 3. miesto.
Ďalším oceneným družstvom bol tím mužov v zložení Varga, Marián Kovačócy a Filip Marinov, ktorí dosiahli 2. priečku v triu na ME v Chateauroux.
Juniorov Marca Mohylu a Tea Geseho ocenili medzi jednotlivcami a aj ako družstvo spoločne s Györgym Véghom.