Od teploty až k dvom medailám. Vadovičová odchádza z Paríža nadmieru spokojná

Slovensko sa najmä vďaka nej, no i striebru Radoslava Malenovského, umiestnilo v medailovej bilancii streľby na výbornom štvrtom mieste.

Môžem sa venovať môjmu športu tak, ako som zvyknutá. Ten tréningový proces bude pokračovať ďalej a to je asi tá najväčšia radosť," uviedla.

Na úvod prišlo sklamanie

V Chateauroux absolvoval tri súťaže. Prvá jej nevyšla podľa predstáv, keď vo vzduchovej puške obsadila "len" 6. miesto.

"Priznávam, že prvú súťaž som nezvládla ja, bola som nervózna. Dva dni predtým som mala teplotu a necítila som sa zdravotne v poriadku.

Možno to bolo tým, alebo vnútorným tlakom, že chcem vyhrať a očakáva sa to odo mňa. Pritom to bola moja najsilnejšia disciplína," povedala.