Slováci cestujú na ME s vysokými ambíciami. Ideme tam aj s pokorou, vraví strelkyňa

OSIJEK. V chorvátskom Osijeku sa v sobotu začali ME v streľbe zo vzduchových zbraní. Prvá časť podujatia (od 1. do 6. marca) bude patriť juniorom a predstaví sa v nej šesť slovenských reprezentantov.

"Ambície sú vysoké, ale idem tam aj s pokorou. Pretože aj v predchádzajúcich sezónach sa mi darilo, no tie ME nedopadli práve podľa môjho očakávania.

Takže sa budem snažiť aby som ukázala to, čo mám natrénované a ak to dokážem, bude aj výsledok veľmi dobrý," uviedla Pešková v tlačovej správe Slovenského streleckého zväzu (SSZ).

Spokojný s prípravou bol aj ďalší olympionik Patrik Jány. "Príprava bola podobná ako vždy. Už minulý rok sme si nastavili nejakú tú stratégiu prípravy na tieto vrcholné podujatia. A snažíme sa v tom pokračovať," povedal Jány, ktorého v príprave tiež potešili kvalitné súťažné výsledky.

"Máme už za sebou dve súťaže v Rakúsku a aj v Nemecku. Vo všetkých sa mi podarilo postúpiť do finále a aj celkovo ten priemer výsledkov bol veľmi slušný.

Či to bude na ME stačiť, je ťažké takto predikovať," zdôraznil Jány, ktorý by sa chcel v Osijeku dostať do finálovej osmičky.