Hocková s cieľom obhájiť zlato na MS. Bude to náročnejšie ako získať samotný titul, hovorí

"Nie je to úplne ľahká záležitosť. Už som si to vyskúšala na majstrovstvách Európy obhájiť titul a je to naozaj veľmi náročné.

Povedala by som, že to je ešte náročnejšie ako získať samotný titul. Budem sa však snažiť spraviť všetko pre to, aby to dopadlo dobre," povedala Hocková pred odletom do Peru.