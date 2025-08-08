Európske zlato berú ako motiváciu. Rehák-Štefečeková a Varga chcú uspieť aj na MS

BRATISLAVA. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková si cení finálový triumf nad Španielmi v mixe trapu na ME v Chateauroux.
Spolu s Erikom Vargom získali v olympijskej disciplíne zlato, keď zdolali Alberta Fernandeza a Fatimu Galvezovú. Pre oboch je to motivácia smerom k októbrovým MS v Grécku.
Slovenská dvojica bola najlepšia už po kvalifikácii, v ktorej išla so Španielmi do rozstrelu.
„Ja som bola v prvom rade veľmi rada, že sme sa nemuseli rozstrelovať o súboj o zlato, ale len o pozíciu. Aj to sa nám podarilo vyhrať. Pre mňa sú Španieli vždy výzva, keďže sú veľmi kvalitní. S Galvezovou sme vtipkovali, že sme to robili zaujímavé, keďže my sme míňali a chlapi boli presnejší,“ povedala Rehák-Štefečeková pre TASR.
V ďalšom rozstrele vo finále nezaváhala ona ani Varga. „Strieľala som ako prvá, čo bola veľká výhoda, pri rozstrele je to pre mňa lepšie. Erik trafil tiež a oni už boli pod tlakom. Vystrelil len Fernandez a bolo rozhodnuté,“ dodala olympijská víťazka z Tokia. Z celkového počtu deviatich medailí získala štyri, z toho dve zlaté.
VIDEO: Rehák Štefečeková hodnotí ME
Ďalší triumf zaznamenala v trape triu, čo je cvičná disciplína pod európskou federáciou. Ide o súťaž mimo individuálnych pretekov, z ktorej postupujú najlepšie štyri tímy do semifinále a následne do súbojov o zlato a o bronz.
Okrem tejto novinky bol v Chateauroux aj trap sólo, kde získala Rehák-Štefečeková bronz. Z kvalifikácie postúpilo najúspešnejších 32 strelkýň, ktoré išli do vzájomných rozstrelov play off systémom.
V tejto disciplíne mal bronz aj Varga, ktorého trápili pred kontinentálnym šampionátom zdravotné problémy a ideálne mu nevyšla ani klasická individuálna súťaž.
„Zlato v mixe je pre mňa obrovský úspech, pred majstrovstvami ma chytila menšia viróza, ktorá mi skomplikovala prípravu.
Vďaka realizačnému tímu a mojej manželke sa podarilo spraviť regeneračné sústredenie v Maďarsku, ktoré mi pomohlo. Bola to moja premiéra na olympijskej strelnici a s prvým dňom som bol spokojný. Potom sa nám zhoršilo počasie, čo ma stálo finále a dobrý výsledok.
V tých ďalších súťažiach som sa lepším počasím vedel chytiť, triafal som jeden terč za druhým a pocit bol skvelý. Navyše som dokázal, že viem pokračovať v tomto olympijskom kvartáli. Som rád za podporu Športového centra polície a teší ma, že zvládam držať krok s mladými, čo nie je vôbec ľahké,“ povedal Varga.
VIDEO: Varga hodnotí ME
V mixe trapu bol oproti Rehák-Štefečekovej presnejší a vo finále zaznamenal sériu 16 úspešných rán za sebou.
"Je niečo úžasné toto streliť a zvládnuť to. Máte pritom ťažkých súperov - olympijských víťazov a majstrov sveta. Posledné dva roky mám problém aj s očami a úplne to neodznelo. Vidím tam rezervy, kde by sa to dalo ešte vylepšiť a mohol by som mať ešte lepší výsledok. Prvoradé je, aby som sa vedel udržať tam kde som," priblížil Varga pre TASR.
Pre 49-ročného dvojnásobného majstra sveta v individuálnej súťaži z rokov 2014 a 2015 je nutnou súčasťou streľby aj zdravá nervozita: "Tieto rozstrely nie sú jednoduché, keďže tam máte len jednu ranu.
Hlava pracuje a človek sa musí stopercentne sústrediť, strieľam vyše 35 rokov a mám už s týmto celým určité skúsenosti. Taká zdravá nervozita tam však stále je, to človek potrebuje, aby ho udržalo v sústredení."
Tohtoročným vrcholom sú pre brokárov októbrové majstrovstvá sveta v Grécku. Varga má na konte dohromady päť cenných kovov, naposledy z MS 2018, keď bral s Rehák-Štefečekovou zlato v mixe trapu a striebro v individuálnej súťaži.
"Niektorí trapisti na tej strelnici boli, viem, že Zuzka a Janka (Špotáková). Ja som nemohol ísť a bude to pre mňa premiéra. Počul som, že je technicky dosť náročná, budem sa na to musieť pripraviť a pokúsim sa o čo najlepší výsledok,“ dodal Varga.