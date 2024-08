ONLINE: Strelectvo - skeet na OH 2024, Danka Barteková, Vanesa Hocková dnes LIVE (1. deň kvalifikácie)

Střelkyně se utkají o šest postupových míst do finále v kvalifikaci skeetu, tedy disciplíny, kdy se ze dvou vrhačů vystřeluje postupně jednotlivě nebo po dvojicích 25 letících terčů a úkolem závodnic je sestřelit co nejvyšší počet z nich. Kvalifikace se střílí na pět kol a šest žen s nejvyšším součtem bodů postoupí do finále.