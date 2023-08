Barteková si vybojovala účasť už na štvrtej olympiáde: Stále cítim adrenalín

BRATISLAVA. Slovenská skeetarka Danka Barteková si na MS v Baku vybojovala miestenku na OH 2024 už v kvalifikácii a práve to jej dodalo pohodu vo finále.

"Do týchto pretekov som išla vo veľmi dobrej forme, 24-ky som strieľala takpovediac na povel. Vycibrila som to v Taliansku a v Brne som trénovala na ťažšom pozadí.

Tak sa hecujem, tak sa nabíjam. Ona prišla dodatočným rozstrelom o isté zlato a ja som dostala šancu zabojovať oň. V momente, keď som spravila prvú chyby a ona takisto, vedela som, že to bude môj deň."

"Nikdy sa mi nestrieľa ľahko, som v strese zakaždým, počas celých pretekov. To, že som mala miestenku, mi nepomohlo," opísala Hocková, ktorá si zaistila Paríž na vlaňajších MS v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku, keď skončila štvrtá.

Ďalšia Slovenka Monika Štibravá skončila na 32. mieste so ziskom 116 bodov.

Už istá účasť na OH v Paríži naopak nepriniesla pokoj Hockovej, v kvalifikácii skončila trinásta a na postup jej chýbal bod.

"V našom športe je to s miestenkou vždy náročné a stalo sa, že najlepší strelci v renkingu na olympiádu nešli, pretože nepotvrdili potrebné výsledky," povedala Barteková.

Zo Slovákov majú okrem nej isté nadchádzajúce OH aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m) a Vanesa Hocková (skeet).

Na MS som nastúpila do rozbehnutého vlaku a musela som podať kvalitný výkon," opísala Štibravá - v Baku vybojovala prvý cenný kov od roku 2017 a premiérový v elitnej kategórii.

Bartekovej ušli v kvalifikácii len dva zo 125 holubov a po dodatočnom rozstrele postúpila z prvého miesta.

V prvom rozhovore bezprostredne po finále uviedla, že na titul čakala 25 rokov a v nedeľu vysvetlila symboliku tohto čísla: "Je to trocha precenené, tých 25 rokov, pretože keď začnete strieľať, nemáte ďalší rok titul.

Ale je pravda, že sa mi to podarilo v magický 25. rok, pretože toto číslo je plná položka 25 zásahov. Radosť je o to väčšia, že je to premiérový svetový titul," vysvetlila bronzová olympionička z Londýna.

Olympiáda v Paríži pre ňu bude už štvrtá. Okrem OH 2012 štartovala aj v Pekingu a Riu.