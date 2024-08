Slovenskí deblisti neuspeli v stolnom teniste, hladko podľahli domácim Francúzom

PH 2024 v Paríži

"Naše víťazstvo by bolo prekvapenie, keďže sme s nimi nikdy nevyhrali. Spravili sme veľa ľahkých chýb, súper ich nerobil a preto sa to skončilo 0:3. Určite sa dalo robiť viac vecí inak, ale nedostali sme sa do toho. Bohužiaľ," vravel Tráviček

PARÍŽ. Slovenskí stolní tenisti Peter Mihálik a Boris Trávníček nepostúpili na PH 2024 v Paríži do štvrťfinále štvorhry.

Duel sa lámal v prvom sete, v ktorom Slováci viedli o dve loptičky, ale nedotiahli ho do víťazného konca.

"Boli tam ľahké loptičky, ktoré som pokazil. Možno, keby sme vyhrali ten set, bol by to iný zápas," povedal Trávníček, ktorého čakal vo štvrtok popoludní ešte mix s Alenou Kánovou. Proti egyptským súperom by mali byť favoriti.

Minárika taktiež mrzel hlavne prvý set: "Škoda ho, viedli sme o dve loptičky, potom sme mali také rozhodujúce, ktoré sme mohli dať na stôl a set by sa vyvíjal inak. Viesť 1:0 v KO systéme by bolo dosť dobré. Mrzí ma, že sme to takto prehrali.

V singloch som ich už zdolal oboch, ale vo štvorhre ešte nie," povedal Minárik, ktorého v Paríži čaká aj dvojhra.

Duel sa hral v hale v South Paris Aréne, kde domácich reprezentantov hnali zaplnené a burácajúce tribúny.

"Atmosféra bola výborná a som za to rád. Oproti Tokiu je to veľký rozdiel hrať pred takýmito divákmi, je to elektrizujúce. V Pekingu 2008 bola ešte lepšia, ale tam som vyhral," dodal Minárik.