Slovenský stolnotenista ovládol turnaj v Srbsku. Vo finále nestratil ani set

(Autor: facebook/Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|4. apr 2026 o 18:08
Na turnaji bol nasadenou dvojkou.

Slovenský stolný tenista Samuel Arpáš sa stal víťazom mládežníckeho turnaja WTT Youth Contender v srbskom Novom Sade.

Vo finále dvojhry kategórie do 19 rokov zvíťazil 3:0 (11, 9, 3) nad Švédom Noom Dahlströmom.

Arpáš bol na turnaji nasadenou dvojkou. „V Novom Sade som sa cítil dobre, mal som správne nastavenie a od začiatku sa mi herne darilo.

Keď som sa po príchode do dejiska pozrel na zoznam účastníkov, tak som si povedal, že by sa dalo celý turnaj aj vyhrať a od úvodného súboja som si išiel za tým.

Nemal som ľahkú skupinu a v ´pavúku´ som s výnimkou 2. kola v ostatných dueloch vždy prehral prvý set, keď mi to tam až tak nepadalo. Potom ani vo finále, ale keď som sa už do toho v ďalšom priebehu dostal, tak to bola paráda.

Napokon mi to vyšlo až k celkovému triumfu," povedal po zisku víťaznej trofeje Arpáš podľa Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).

