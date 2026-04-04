Slovenský stolnotenista ovládol turnaj v Srbsku. Vo finále nestratil ani set

Slovenský stolný tenista Samuel Arpáš sa stal víťazom mládežníckeho turnaja WTT Youth Contender v srbskom Novom Sade.
Vo finále dvojhry kategórie do 19 rokov zvíťazil 3:0 (11, 9, 3) nad Švédom Noom Dahlströmom.
Arpáš bol na turnaji nasadenou dvojkou. „V Novom Sade som sa cítil dobre, mal som správne nastavenie a od začiatku sa mi herne darilo.
Keď som sa po príchode do dejiska pozrel na zoznam účastníkov, tak som si povedal, že by sa dalo celý turnaj aj vyhrať a od úvodného súboja som si išiel za tým.
Nemal som ľahkú skupinu a v ´pavúku´ som s výnimkou 2. kola v ostatných dueloch vždy prehral prvý set, keď mi to tam až tak nepadalo. Potom ani vo finále, ale keď som sa už do toho v ďalšom priebehu dostal, tak to bola paráda.
Napokon mi to vyšlo až k celkovému triumfu," povedal po zisku víťaznej trofeje Arpáš podľa Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).