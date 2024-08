Spraviť radosť iným, to je zmysel športu, hovorí Riapoš po zisku zlata

"Keď sme viedli 2:1, tak sme si povedali, že nebudeme robiť drámu pre trénera, ktorého sme už dosť vytrápili a skúsime to dať na 3:1," povedal so smiechom a už sedemnásobný medailista Riapoš.

Vtedy som získal ešte väčší vnútorný pokoj. Vedel som, že dneska to nedopadne inak, ako to dopadlo, že vyhráme tento zápas," pokračoval Riapoš.

Vo štvorhre je to pre oboch premiérový triumf, keďže doteraz sa na paralympiáde hrali tímové súťaže.

Slovenská dvojica bola piata nasadená, no na turnaj si priniesla najlepšiu formu a postupne vyradila tretí, druhý i prvý nasadený pár.

No tým, že má v úvodzovkách zdravé ruky, tak tie jeho rotácie boli veľmi silné, čo sa prejavovalo v úvode," pokračoval Riapoš.

"Je to viac menej nová súťaž, teraz sa hrajú prvýkrát štvorhry. V nej môžu hrať hráči kategórie MD4, kde sa v podstate spočítavajú znevýhodnenia.

Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš pózujú so zlatými medailami. (Autor: TASR)

Slováci odštartovali víťazstvom vo vyrovnanom prvom sete 12:10, v druhom ich súper vyrovnal, no tretí dopadol opäť pre Riapoša s Lovašom.

"Dôležité bolo, že sme ustáli prvý set a za stavu 10:8 a 10:10 sme ho vyhrali. Stále sme si verili, že to môže dobre dopadnúť a keď sme viedli 2:1, tak sme si povedali, že nebudeme robiť drámu pre trénera a skúsime to dať na 3:1.

Oni tam urobili viacero taktických chýb, práve ten ´trojkár´ bol zbytočne premotivovaný a to nám hralo do kariet. On pokazil dve záverečné lopty a prišla zlatá medaila," dodal Riapoš.

Jeho spoluhráč mal po zlatom triumfe veľkú radosť, dosiahol ho pri svojej paralympijskej premiére: "Je to úžasné. Poviem pravdu, ani som nečakal, že by sme mohli spraviť takýto úspech.

Ale myslím si, že sme venovali veľmi veľa času spoločným tréningom a štvorhre s Jankom.

Moje pocity sú neskutočné, je to moja prvá paralympiáda a keď som videl, ako nám to od zápasu k zápasu klape a že tam tá súhra je, vedel som, že z toho môže niečo byť. Je úžasné, že máme to zlato."