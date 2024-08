Metelka v zlato neveril: Toto sa nestalo asi od čias dinosaurov

Ten sa síce nekonal, no slovenskému paracyklistovi nakoniec prialo šťastie, keď jeho britský súper dve kolá pred koncom stíhacích pretekov na 4000 m spadol a Metelka tak v Paríži skompletizoval víťazný hetrik .

PARÍŽ. Jozef Metelka v kvalifikácii "vyfasoval" od súpera priepastných päť sekúnd, no pred finále s Archiem Atkinsonom neskladal zbrane i keď prízvukoval, že stiahnuť také manko by bol zázrak.

"Bolo v tom viac šťastia ako rozumu. Toto sa nestalo asi od čias dinosaurov, je to niečo totálne neočakávané," povedal plný dojmov po tom, čo mu po Riu 2016 a Tokiu 2020 opäť zavesili na krk zlatú medailu.

Takže som do toho išiel s vedomím, že poriadne natrénujem a uvidíme, čo bude. Uplynulý polrok som na časovkárskom bicykli strávil toľko času, ako doteraz nikdy," vyznal sa po triumfe.

Druhá vec je, že môj bicykel nie je zďaleka taký dobrý, ako má on, Briti, či Američania. Tá technológia uletela úplne dopredu.

Je tak ťažké povedať, či je niekto v kategórii C4 alebo C5. Taký Kevin le Cunff mal napríklad namierené do profesionálneho tímu.

Do Metelkovej triedy C4 sa tak dostali aj pretekári, ktorí majú obe nohy, a Slovák, i keď je dvojnásobný obhajca titulu, už nebol najväčší favorit na zlato.

Tridsaťsedemročný cyklista, ktorý má amputovanú časť ľavej nohy a používa protézu, vstúpil do sobotňajšej súťaže na velodróme v St. Quentine des Yvelines ako úradujúci svetový i paralympijský rekordér s časom 4:22,772 minúty z augusta 2021 v Tokiu.

V takom prípade by sa preteky okamžite skončili a zlato by zavesili na krk Atkinsonovi. Mladý pretekár však tempo prepálil, postupne začal strácať z náskoku a dve kolá pred koncom spadol.

Jeho britský súper totiž zlomil Metelkov rekord o neuveriteľných päť sekúnd a 72 stotín. Vyzeralo to tak, že o držiteľovi zlatej medaily bolo rozhodnuté ešte pred finále.

V poslednej rozjazde s Atkinsonom zaostal za týmto výkonom len o dvadsaťosem stotín sekundy, no postúpil len z druhého miesta.

Takže sa to zlato nakoniec nejakým spôsobom vydarilo. Nepochopiteľné pre mňa, ale hlavne, že to je," tešil sa.

Nejakým spôsobom sa to podarilo

Metelkov tréner Kyleighom Manners musel pred finále vymyslieť novú taktiku, keďže na čistý výkon mal navrch Atkinson. Zvolil stratégiu, že sa pôjde dve kolá ako v stíhačke a ďalšie dve rýchlejšie, čo prekvapilo aj jeho zverenca.

"Potom zase trošku menej a zase trošku viacej. Bol to totálny mix a myslel som si, že tréner si robí dobré ráno, lebo občas zvykne takéto blbosti vymýšľať.

Ale väčšinou, nie väčšinou, ale stopercentne to funguje. Tak som si povedal: ´Skáčem tak, ako pískaš´. No a nejakým spôsobom sa to podarilo," povedal Metelka, ktorý v prvom momente, ako videl súpera na zemi, ani nepomyslel na víťazstvo.