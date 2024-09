Lovaša český súper deptal vysokými točenými loptičkami. Jeho hra mi nesedí, hovorí

V treťom už dominoval Suchánek 11:2: "Bol to dosť ťažký zápas. S Jirkom sa dobre poznáme a ako súper mi nesedí. Tie prvé dva sety boli také hore dole, no na konci mal trošku viac šťastia ako ja.

Možno o tú jednu dve loptičky bol v tých setoch lepší. Bohužiaľ to dopadlo takto a vyhral."

Suchánek má na konte bronzovú medailu z dvojhry z Ria 2016 a po postupe do semifinále si minimálne bronz odnesie aj z Paríža.

Lovaša v zápase deptal vysokými točenými loptičkami, na ktoré nedosiahol.

"Je to ťažké, snažil som sa po každej ísť, načahoval som sa po nich, ale bohužiaľ to nešlo. Treba uznať jeho kvality. Dnes mu tie vyhadzovačky pekne padali. To bol hlavný rozdiel," uviedol a načrtol aj recept, čo mohol spraviť v zápase lepšie:

"Možno by pomohol kvalitnejší servis. Keď som mu to dával na bekhend, tak to ako tak išlo. Ale keď som mu dal niečo na forhend, tak išiel hore a to nebola tá správna cesta."