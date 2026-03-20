Prekvapivý víťaz trikrát otočil duel, vyradil aj Arpáša. Medzi ženami uspela favoritka

Stupeň víťazov medzi mužmi. Mychajlo Lovha sa teší z titulu. (Autor: Tomáš Šerada, SSTZ)
TASR|20. mar 2026 o 22:46
Mychajlo Lovha a Dominika Wiltschková získali na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise v Bratislave tituly v kategórii do 21 rokov. Pre pre oboch je to druhé singlové zlato v „dvadsaťjednotke“.

Osemnásťročný Lovha ako šiesty nasadený hráč zvládol boje v základnej skupine. Vo štvrťfinále v Národnom stolnotenisovom centre otočil proti kolegovi z mládežníckej reprezentácie Samuelovi Palušekovi z 1:2 na 3:2.

V semifinále mu proti najväčšiemu favoritovi, nasadenej jednotke a obhajcovi titulu Samuelovi Arpášovi takisto vyšiel obrat z 1:2 na 3:2 a vo finále proti Damiánovi Flórovi predviedol aj do tretice obrat na 3:2. Po roku 2024 sa tak druhýkrát stal slovenským šampiónom.

Wiltschková ako jednotka „pavúka“ sa už v skupine zachraňovala z 0:2 proti Bianke Bacsovej a v päťsetových súbojoch pokračovala aj vo vyraďovacej časti.

Stupeň víťazov medzi ženami. Dominika Wiltschková sa teší z titulu.
Stupeň víťazov medzi ženami. Dominika Wiltschková sa teší z titulu. (Autor: Tomáš Šerada, SSTZ)

Najskôr vo štvrťfinále proti Vande Vanišovej, potom v semifinále s Emmou Molnárovou, pričom v ňom tiež prehrávala 0:2 na sety a vo finále proti obhajkyni vlaňajšieho prvenstva Nine Darovcovej (3:2).

Wiltschková sa teší z druhého titulu po roku 2023, dala si tak darček k sobotňajším 20. narodeninám. Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského stolnotenisového zväzu.

Dvojhra hráčov do 21 rokov

Muži

Mychajlo Lovha (Panaceo Stockerau/Rak.) - Damián Flóro (ASC TT Grünwettersbach/Nem.) 3:2 (12, -7, -10, 6, 2)

Ženy

Dominika Wiltschková (MTV Tostedt/Nem.) - Nina Darovcová (KST Olomouc/ČR) 3:2 (4, -7, 4, -12, 8)

    Skvelé výkony slovenských karatistov. Na domácej veľkej cene získali štrnásť medailí
