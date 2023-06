Pištej s Balážovou sú vo štvrťfinále mixu, ich cieľom je získať medailu

KRAKOV. Slovenskí stolní tenisti Barbora Balážová a Ľubomír Pištej postúpili do štvrťfinále miešanej štvorhry na III. európskych hrách.

"Prvý zápas na turnaji býva najťažší, pretože ho sprevádza nervozita a človek sa jednoducho potrebuje dostať do tempa. S touto britskou dvojicou sme hrali na majstrovstvách sveta, ale tam to bolo ľahšie.

Na jej slová nadviazal Pištej: "Bodaj by to tu bol náš najťažší zápas... Nepodali sme úplne optimálny výkon, ale boli sme lepší. Keby však Briti vyhrali štvrtý set, ktorý mali dobre rozbehnutý, mohlo to dopadnúť všelijako."

Pred štyrmi rokmi na EH v Minsku sa Balážová s Pištejom prebojovali v mixe medzi najlepšie kvarteto. Napokon prehrali v semifinále a podľahli aj v zápase o bronz. Tento rok mieria vyššie a v Poľsku by radi vybojovali medailu.