Arpáš postúpil na MS juniorov do štvrťfinále. V štvorhre má španielsku partnerku

KLUŽ. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Samuel Arpáš a jeho španielska spoluhráčka Maria Berzosová postúpili do štvrťfinále miešanej štvorhry na MSJ v rumunskej Kluži.
V ďalšej fáze juniorskej súťaže si zmerajú sily s japonskou dvojicou Rjúsei Kawakami a Sači Aokiová.
Arpáš s Berzosovou odštartovali svoje účinkovanie na turnaji proti brazílsko-poľskému duu Lucas Romanski, Karolina Holdová, ktoré zdolali jasne 3:0 na sety.
V osemfinále potom zvíťazili nad maďarsko-českou dvojicou Balázs Lei a Veronika Poláková 3:1.