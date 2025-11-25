Arpáš postúpil na MS juniorov do štvrťfinále. V štvorhre má španielsku partnerku

Samuel Arpáš.
Samuel Arpáš. (Autor: facebook/Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|25. nov 2025 o 17:08
O semifinále zabojujú proti japonskej dvojici.

KLUŽ. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Samuel Arpáš a jeho španielska spoluhráčka Maria Berzosová postúpili do štvrťfinále miešanej štvorhry na MSJ v rumunskej Kluži.

V ďalšej fáze juniorskej súťaže si zmerajú sily s japonskou dvojicou Rjúsei Kawakami a Sači Aokiová.

Arpáš s Berzosovou odštartovali svoje účinkovanie na turnaji proti brazílsko-poľskému duu Lucas Romanski, Karolina Holdová, ktoré zdolali jasne 3:0 na sety.

V osemfinále potom zvíťazili nad maďarsko-českou dvojicou Balázs Lei a Veronika Poláková 3:1.

