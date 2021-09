Tarkovič: Pri remíze by sme boli nešťastní. Napokon sme prehrali

Treba si uvedomiť, proti komu sme hrali. Tento výkon bol jeden z najlepších pod mojím vedením, aj keď sme napokon prehrali. Pri remíze by sme boli nešťastní, ale napokon sme prehrali. Máme len bod z dvojzápasu proti Slovinsku a Chorvátsku, čo je málo.

Slovenskí futbalisti prehrali doma s Chorvátskom 0:1 v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta. „Bol to jeden z najlepších výkonov pod mojím vedením,“ priznal reprezentačný tréner ŠTEFAN TARKOVIČ .

Hráč, ktorý mal byť na odrazenej lopte, išiel do múru, zareagovali sme neskoro. Ľubo Šatka sa nedostal do súboja. Marcel Brozovič je európska trieda, takéto zakončenie si môže dovoliť len hráč výbornej kvality. Je mi ľúto, že sme prehrali takýmto gólom. Bolo to o kvalite zakončenia.

Nie som spokojný s výsledkom, ale s prístupom a výkonom áno. Vytvoriť si toľko šancí proti Chorvátsku je krok dopredu. Nadviazali sme na druhý polčas so Slovinskom. Toto mužstvo vie hrať dobrý futbal a je na dobrej ceste, aby výkony stabilizovalo a verím, že sa to podarí.

Marek Hamšík odohral ôsmy zápas v dvojdennom odstupe. Neviem, či si to vie niekto predstaviť. Ivan Schranz odohral takýmto spôsobom o zápas menej, veľa nabehal.

Dávid Hancko bola logická voľba, lebo Jakub Holúbek nebol zdravotne v poriadku. To isté sa stalo Dávidovi pred zápasom v Slovinsku. Teraz sa pripravil, veľmi dobre zapadol, druhý polčas vedel podporiť útok, dať finálnu prihrávku. Robo Mak je hráč, ktorý má skúsenosti, dokázal kvalitu, som s jeho výkonom spokojný.

V porovnaní so Slovinskom začali v základnej zostave Dávid Hancko a Róbert Mak. Ako ste spokojný s ich výkonmi?

Mali sme fázy, keď sme prekombinovali Chorvátov, dostali sa do finálnej fázy a šancí, čo hráčom vlieva veľa sebavedomia. Hráči, ktorí prišli na ihrisko, tímu pomohli a pridali sa k tomu, aby sme si vytvoril tlak. Bola to hra vabank.

Kvalifikácia je v polovici, pričom na vedúce duo v tabuľke strácate štyri body. Ako vidíte šance na postup na MS?

Som si vedomý, že z týchto dvoch zápasov sme mohli mať šesť bodov, ale máme jeden. Nedajú sa už nahradiť, ale dajú sa len získať. Mužstvo dostáva hernú tvár, kvalitu, dokáže sa presadzovať. Verím, že postupne budeme schopní realizovať útočnú fázu a budeme stále bojovať o postup.

Ako vnímate výkony Stanislava Lobotku?

Typologicky podobného hráča ako Lobotka nemáme. V minulosti doplatil na slabú vyťaženosť klubu. Jeho psychika i forma išla dole. Každý hráč si prežije krízu v klube. Má kvalitu, ktorú ste videli v dvoch zápasoch. Mal by byt súčasťou reprezentácie, on to výkonmi vrátil. Trúfam si povedať, že dokáže hrať ešte lepšie.

Ivan Schranz hral proti Slovinsku na krídle, proti Chorvátsku v útoku. Ktorá pozícia mu viac sedí?

Je to typologicky hráč, ktorý je vhodný do tohto mužstva. To, či bude hrať ako útočník alebo krídelného hráča, je už čisto o stratégii a konkrétnom zápase. Dokáže zvládnuť obe pozície, čím je pre mužstvo veľmi prospešný.