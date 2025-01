Skvelá správa pre Steel arénu. Po rekonštrukcii bude spĺňať požiadavky pre usporiadanie MS

Potvrdia to štúdia realizovateľnosti, ktorá potvrdila, že v aréne je možné vytvoriť ďalších 1600 miest na sedenie a tým docieliť požadovanú kapacitu pre 10-tisíc divákov.

Na nich by sa mali dorobiť tribúnky, ktoré pomôžu naplniť potrebnú kapacitu," prezradil generálny manažér Steel arény Martin Schwarc.

Úpravou chladiacej plochy môžeme rozšíriť priestor na montáž ďalších sedadiel. Pri súčasnej kapacite približne 8400 miest potrebujeme ďalších 1600, aby sme splnili podmienky. Z nich by malo 900 vzniknúť pri mantineloch a horných sektoroch.

Je veľa vecí, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu

Košická hala sa bude uchádzať o verejné zdroje, ktoré by mali zabezpečiť financovanie rekonštrukcie. Pomôcť by mal Fond na podporu športu a aj SZĽH.

"Dôležité bolo zabezpečiť štúdiu uskutočniteľnosti, aby sme sa mohli uchádzať o MS. Ak nám ich "odklepnú," tak budeme mať možnosť získať peniaze na rekonštrukciu haly.

S druhou fázou rekonštrukcie sme počítali bez ohľadu na to, či budeme hostiť MS alebo nie.

Stále sa chceme uchádzať o verejné peniaze, aby sme pokračovali v revitalizácii a rekonštrukcii Steel arény, ktorá už má niečo odžité.

Prvá fáza bola o rekonštrukcii základných vecí, ako sú chladenie a osvetlenie, no stále je veľa vecí, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu.

Ak by sme získali MS, tak by sme ich organizáciu využili na to, aby sme získali peniaze na rekonštrukciu.

Ak by sa tak nestalo, aj v takom prípade by sme mali záujem o tie peniaze," poznamenal Schwarc, ktorý je rád, že štúdia realizovateľnosti priblížila Košice k organizácii MS 2029.

Tým by sa svetový šampionát vrátil do Košíc po desiatich rokoch.