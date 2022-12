Sú nadstavené časy vysoké? V Katare je lopta v hre menej ako hodinu

Podľa informácie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je to následok prísnejšieho nadstavovania k jednotlivým polčasom, ktoré kompenzuje zdržiavanie hry pri oslavách gólov, striedaniach, fauloch či vyhodnocovaní situácií systémom videoasistenta rozhodcu (VAR).

DAUHA. Doterajšie stretnutia futbalových majstrovstiev sveta v Katare priniesli zvýšenie aktívnej hry na 59 minút na jeden duel, na predchádzajúcom šampionáte to bolo často len 52 minút.

Podľa šéfa rozhodcov na šampionáte Pierluigiho Collinu je federácia spokojná s výsledkom. Jednotlivé zápasy po novom nezriedka trvajú aj viac ako 100 minút. "Lopta je aktívne v hre od 55 do 67 minút," uviedol niekdajší arbiter.

Po viac ako polovici duelov na MS 2022 je pridaný čas priemerne vyšší ako 10 minút, spôsobuje to aj premiérová možnosť až piatich striedaní pre jeden tím a k tomu adekvátne nadstavenie.

Nariadenie FIFA o poriadnych porciách nadstaveného času v úvode aktuálneho svetového šampionátu väčšinu ľudí zaskočilo. "Oslavy gólov trvajú celkom dlho a to oberá o čas súpera," pokračoval Talian, ktorý viedol súboje MS 1998 a 2002, keď arbitri pridávali tri či štyri minúty.

Na predchádzajúcich MS bol systém VAR premiérovo a práca s ním trvala príliš dlho bez patričnej kompenzácie. "Ľudia sú tu, aby pozerali zápasy a bavili sa. Je to ako byť na koncerte - ste šťastní a žiadate speváka o prídavok," povedal prostredníctvom videa Collina.

Podľa Collinu tento priemer skresľuje napríklad druhý duel na turnaji, v ktorom Angličania zdolali výber Iránu 6:2 a hralo sa vtedy naviac 27 minút. Bol to však následok ošetrovaní, vrátane otrasu mozgu iránskeho gólmana, videoanalýz aj ôsmich presných zásahov.



V Rusku 2018 bol priemer nadstaveného času na jeden zápas 6,5 minúty a podľa Collinu by bol ten čas dlhší približne o minútu, ak by vtedy mali tímy k dispozícii po päť striedaní.

"Neprišlo k dramatickej zmene, akú sme mohli vnímať v zápase Irán - Anglicko. To asi vytvorilo dojem, že to smeruje niekam, kam to však nekráča," dodal šéf rozhodcov.

MS vo futbale 2022