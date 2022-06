Šprintér Volko: Udržať telo zdravé už stojí oveľa viac úsilia, aj peňazí

S časom na 100 metrov som maximálne spokojný. Chcel som bežať pod 10,50, a túto métu sa mi podarilo výrazne prekonať. Finálových 10,36 ma posunie dopredu aj v renkingu. Čo sa týka dvojstovky, nebolo to zlé, ale veril som, že dosiahnem čas pod 21 sekúnd.

Žiaľ, v cieľovej rovinke zafúkal dosť silný protivietor ( -1,1 m/s – pozn. red.), ale na to sa nechcem a nebudem vyhovárať. Môj hendikep je v tom, že pre nútenú pauzu nie som vybehaný tak, ako by sme si to v tejto fáze sezóny predstavovali.

Nemysleli ste – aspoň podvedome – na to, či zranená noha zvládne maximálnu záťaž?

Áno, ale len chvíľku. Počas behu však už nie. Vtedy človek na nič nemyslí, len beží čo najrýchlejšie. Kým niečo nezabolí, som vždy maximálne skoncentrovaný na môj beh. Sval vydržal a verím, že to takto ostane i naďalej.

Urobili sme s celým realizačným tímom veľký kus roboty, aby som bol na domácom šampionáte v poriadku. Nemal som žiadny dôvod znervózňovať sa, hlavu som si vopred nastavil tak, že noha to vydrží.