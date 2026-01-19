Obrovský slalom žien, Inter proti Arsenalu v LM. Športový program na dnes (20. január)

Športový program na utorok, 20. január
Futbal
- 16:30 Kajrat Almaty - Club Bruggy, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 FK Bodö/Glimt - Manchester City, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Kodaň - SSC Neapol, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Inter Miláno - FC Arsenal, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Real Madrid - AS Monaco, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Sporting Lisabon - Paríž St. Germain, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 CF Villarreal - Ajax Amsterdam, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 0:00 Florida Panthers - San Jose Sharks, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild, NHL
- 2:00 Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets, NHL
- 3:00 Calgary Flames - New Jersey Devils, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - New York Rangers, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - New York Islanders, NHL
- 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK TAM Levice, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC MUŠLA Topoľčany, 36. kolo Tipos SHL
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves, predohrávka 42. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, predohrávka 48. kola Tipsport ligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Oceláři Třinec, 44. kolo česká extraliga
- 18:30 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové, dohrávka 37. kola česká extraliga
- 19:00 Frölunda HC - Brynäs IF /prvý zápas: 2:0/, odvety semifinále LM
- 19:00 Lulea Hockey - EV Zug /prvý zápas: 3:3/, odvety semifinále LM
Tenis
- 1:00 tenis Australian Open
- Rebecca Šramková (SR) - Jelena Ostapenková (Lot.-24), ženy - dvojhra - 1. kolo
Hádzaná
- 18:00 Sev. Macedónsko – Rumunsko, ME 2026
- 18:00 Čierna Hora - Švajčiarsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 18:00 Poľsko – Taliansko, ME 2026
- 20:30 Dánsko – Portugalsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 20:30 Slovinsko - Faerské ostrovy, ME 2026
- 20:30 Maďarsko – Island, ME 2026
- 18:00 Házená Kynžvart - DHC Slavia Praha, ženy - predohrávka 14. kola MOL ligy
Vodné pólo
- 15:30 Holandsko - Francúzsko, ME 2026
- 18:00 Španielsko - Maďarsko, ME 2026
- 20:30 Srbsko - Čierna Hora, ME 2026
Skoky na lyžiach
- 7:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/
- 8:15 hlavná súťaž, ženy - SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
Cyklistika
- 08:30 Adelaide - Adelaide (3,6 km), prológ - Santos Tour Down Under
Alpské lyžovanie
- 10:30/13:30 obrovský slalom ženy, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
Basketbal
- 16:00 Piešťanské Čajky - MBK Stará Turá U23, ženy - kvalifikácia o postup do Final Four SP
TV program: utorok, 20. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.