Obrovský slalom žien, Inter proti Arsenalu v LM. Športový program na dnes (20. január)

Federica Brignoneová.
Federica Brignoneová. (Autor: TASR/AP)
20. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 20. januára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 20. január

Futbal

  • 16:30 Kajrat Almaty - Club Bruggy, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 18:45 FK Bodö/Glimt - Manchester City, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FC Kodaň - SSC Neapol, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Inter Miláno - FC Arsenal, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Real Madrid - AS Monaco, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Sporting Lisabon - Paríž St. Germain, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 CF Villarreal - Ajax Amsterdam, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov

Hokej

  • 0:00 Florida Panthers - San Jose Sharks, NHL 
  • 1:30 Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild, NHL 
  • 2:00 Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets, NHL 
  • 3:00 Calgary Flames - New Jersey Devils, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - New York Rangers, NHL 
  • 4:00 Vancouver Canucks - New York Islanders, NHL 

  • 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK TAM Levice, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC MUŠLA Topoľčany, 36. kolo Tipos SHL

  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves, predohrávka 42. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
  • 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, predohrávka 48. kola Tipsport ligy

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Oceláři Třinec, 44. kolo česká extraliga
  • 18:30 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové, dohrávka 37. kola česká extraliga

  • 19:00 Frölunda HC - Brynäs IF /prvý zápas: 2:0/, odvety semifinále LM
  • 19:00 Lulea Hockey - EV Zug /prvý zápas: 3:3/, odvety semifinále LM

Tenis

  • 1:00 tenis Australian Open
  • Rebecca Šramková (SR) - Jelena Ostapenková (Lot.-24), ženy - dvojhra - 1. kolo

Hádzaná

Vodné pólo

  • 15:30 Holandsko - Francúzsko, ME 2026
  • 18:00 Španielsko - Maďarsko, ME 2026
  • 20:30 Srbsko - Čierna Hora, ME 2026

Skoky na lyžiach

Cyklistika

  • 08:30 Adelaide - Adelaide (3,6 km), prológ - Santos Tour Down Under

Alpské lyžovanie

Basketbal

  • 16:00 Piešťanské Čajky - MBK Stará Turá U23, ženy - kvalifikácia o postup do Final Four SP
TV program: utorok, 20. január
Ostatné športy

