Slovan hrá existenčný zápas v Európskej lige. Športový program na dnes (28. august)

Športový program na štvrtok, 28. august
Futbal
- 17:00 KuPS Kuopio - FC Midtjylland, odveta play-off Európskej ligy
- 18:30 Sigma Olomouc - Malmö FF, odveta play-off Európskej ligy
- 19:00 Samsunspor - Panathinaikos Atény, odveta play-off Európskej ligy
- 19:30 Ludogorec Razgrad - FK Škendija Tetovo, odveta play-off Európskej ligy
- 19:30 PAOK Solún - HNK Rijeka, odveta play-off Európskej ligy
- 20:00 Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava, odveta play-off Európskej ligy
- 20:00 Racing Genk - Lech Poznaň, odveta play-off Európskej ligy
- 20:00 Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv, odveta play-off Európskej ligy
- 20:00 FC Utrecht - Zrinjski Mostar, odveta play-off Európskej ligy
- 20:30 FCSB - FC Aberdeen, odveta play-off Európskej ligy
- 21:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps, odveta play-off Európskej ligy
- 18:00 žreb ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:00 FC Noah - Olimpija Ľubľana, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 18:00 Fredrikstad FK - Crystal Palace, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 18:00 Omonia Nikózia - Wolfsberger AC, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 19:00 SK Rapid Viedeň - ETO Győr, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 19:00 RFS Riga - Hamrun Spartans, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 19:00 Besiktas Istanbul - Lausanne Sports, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 19:30 CFR Kluž - BK Häcken, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 19:30 Universitatea Craiova - Basaksehir Istanbul, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 19:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 AEK Atény - Anderlecht Brusel, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 Arda Kardžali - Rákow Čenstochová, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 Baník Ostrava - NK Celje, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 FC Differdange - FK Drita, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 AFC Fiorentina - Polissija Žytomyr, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:00 Bröndby Kodaň - Racing Štrasburg, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 20:45 Linfield Belfast - FC Shelbourne, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 21:00 Legia Varšava - FC Hibernian, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 21:00 Shamrock Rovers - CD Santa Clara, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 21:00 FSV Mainz - Rosenborg Trondheim, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 21:00 SS Virtus - Breidablik Kópavogur, odveta play-off Konferenčnej ligy
- 21:00 Servette Ženeva - Šachtar Doneck, odveta play-off Konferenčnej ligy
Hokej
- 18:00 HK Detva – HC 19 Humenné, osemfinále JOJ Šport Slovenský pohár
- 19:00 Storhamar Hockey - Eisbären Berlín, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:00 Lulea Hockey - EV Zug, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:30 ERC Ingolstadt - Ilves Tampere, 1. kolo Ligy majstrov
- 20:00 Belfast Giants - KalPa Kuopio, 1. kolo Ligy majstrov
- 20:15 HC Grenoble - SC Bern, 1. kolo Ligy majstrov
- 20:20 KAC Klagenfurt - HC Sparta Praha, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:00 HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 Taliansko – Slovensko, prípravný zápas žien
Tenis
Basketbal
- 14:00 Izrael - Island, ME v basketbale 2025
- 14:00 Gruzínsko - Španielsko, ME v basketbale 2025
- 17:00 Belgicko - Francúzsko, ME v basketbale 2025
- 17:15 Bosna a Hercegovina - Cyprus, ME v basketbale 2025
- 20:30 Slovinsko - Poľsko, ME v basketbale 2025
- 20:30 Grécko - Taliansko, ME v basketbale 2025
Cestná cyklistika
- 12:50 6. etapa: Olot - Pal (170,3 km), Vuelta a Espaňa
- 13:00 MS v cestnej paracyklistike
Atletika
- 17:30 2. deň finále Diamantovej ligy (Zürich) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Parahokej
- 16:00 USA - Nórsko, MS žien v Dolnom Kubíne
- 19:30 Kanada - Veľká Británia, MS žien v Dolnom Kubíne
Krasokorčuľovanie
15:15 juniorská ISU Grand Prix, športové dvojice - krátky program
TV program: štvrtok, 28. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.