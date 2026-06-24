Slovenky vyzvú USA a cyklisti idú na časovku. Športový program na dnes (25. jún)

Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková
Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková (Autor: TASR)
Sportnet|25. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 25. júna. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 25. júna

Tenis

  • Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne

futbal-MS - zápasy skupinovej fázy

  • 0:00 Maroko – Haiti, C-skupina na MS 2026
  • 0:00 Škótsko – Brazília, C-skupina na MS 2026
  • 3:00 Česko – Mexiko, A-skupina na MS 2026
  • 3:00 Juhoafrická republika – Kórejská republika, A-skupina na MS 2026
  • 22:00 Curacao – Pobrežie Slonoviny, E-skupina na MS 2026
  • 22:00 Ekvádor – Nemecko, E-skupina na MS 2026

Medzinárodný olympijský výbor

  • 09:00 olympijské - mimoriadne zasadnutie MOV

Cyklistika

  • 11:00 cestná cyklistika - spoločné MSR a MČR v časovke jednotlivcov
  • 11:00 juniorky (24 km)
  • 11:30 ženy elite (24 km)
  • 12:00 juniori (24 km)
  • 15:05 muži elite (48 km)

Strelectvo

  • 15:00 MSJ - puška/pištoľ/brokové /účasť SR/

Hokejbal

  • 20:30 USA - Slovensko, MS mužov a žien


TV program: štvrtok, 25. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková
    Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková
    Slovenky vyzvú USA a cyklisti idú na časovku. Športový program na dnes (25. jún)
    dnes 00:00
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