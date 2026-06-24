Slovenky vyzvú USA a cyklisti idú na časovku. Športový program na dnes (25. jún)

Športový program na štvrtok, 25. júna
Tenis
- Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
futbal-MS - zápasy skupinovej fázy
Medzinárodný olympijský výbor
- 09:00 olympijské - mimoriadne zasadnutie MOV
Cyklistika
- 11:00 cestná cyklistika - spoločné MSR a MČR v časovke jednotlivcov
- 11:00 juniorky (24 km)
- 11:30 ženy elite (24 km)
- 12:00 juniori (24 km)
- 15:05 muži elite (48 km)
Strelectvo
- 15:00 MSJ - puška/pištoľ/brokové /účasť SR/
Hokejbal
- 20:30 USA - Slovensko, MS mužov a žien
TV program: štvrtok, 25. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.