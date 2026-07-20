    Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (18. a 19. júl)

    Momentka zo zápasu Kendice - Stará Ľubovňa.
    Momentka zo zápasu Kendice - Stará Ľubovňa. (Autor: FK Slovan Kendice)
    Titanilla Bőd|20. júl 2026 o 10:40
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    Letná príprava je v plnom prúde.

    Letná príprava futbalových mužstiev je v plnom prúde. Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (18. a 19. júla)

    Spišská Nová Ves – Rimavská Sobota 3:5

    Fiľakovo – Banská Bystrica B 1:2

    Lučenec – Nová Baňa 2:0

    Tomášovce – Badín 0:2

    Hajnáčka – Nagylóc 5:5

    Klasov – Šurany 1:7

    Valaská – Hronec 0:5

    Kisvárda B – Vranov nad Topľou 2:0

    Tornaľa – Rožňava 3:4

    Koniarovce – Krušovce 2:2

    Nová Dedinka – Šamorín U19 5:1

    Brumov – Lednické Rovne 1:2

    Sačurov – Sečovce 1:5

    Győr B – Rača 4:2

    Uhrovec – Pravenec 3:1

    Muszyna Poprad – Gerlachov 3:4

    Pezinok – Jarovce 4:0

    Poltár – Veľký Krtíš 3:2

    Tešedíkovo – Váhovce 4:2

    Beluša – Pata 7:3

    Lovča – Lehota pod Vtáčnikom 1:2

    Lokomotíva Košice – Kechnec 6:0

    Mojmírovce – Nitra Chrenová 3:3

    Žitavany – Svätoplukovo 4:4

    Rybky – Kopčany 7:2

    Madunice – Piešťany U19 4:4

    Jaslovské Bohunice – Partizánske 6:1

    Mosonmagyaróvár – Senec 5:1

    Zvolen – Martin 4:1

    Kalinovo – Salgótarján 1:1

    Námestovo – Krásno nad Kysucou 3:1

    FA Matúšova Zem – Čenkovce 3:0

    Stropkov – Michalovce U19 5:1

    Sabinov – Ľubotice 2:1

    Inter Bratislava – Galanta 1:1

    Ulič – Snina 0:5

    Lipany – Snina 3:3

    Slávia TU Košice – Medzev 1:0

    Petrovany – Brezovica 3:4

    Poprad – Bardejov 2:3

    Poproč – Dvorníky-Včeláre 5:0

    Harichovce – Spišská Belá 3:3

    Rakovec nad Ondavou – Zámutov 0:2

    Koprivnica-Marhaň – Stuľany 8:1

    Košolná – Boleráz B 5:1

    Vojčice – Turňa nad Bodvou 2:4

    Ľubeľa – Lisková 2:3

    Belá nad Cirochou – Medzilaborce 5:4

    Brezovička – Čirč 3:5

    Sverepec – Stupné 6:0

    Bystrička – Dražkovce 9:2

    Pusté Úľany – Igram 0:2

    Kvašov – Nemšová 2:1

    Podkonice – Podbrezová U19 1:5

    Dunajská Lužná – Hévíz 5:1

    Nižný Hrušov – Nacina Ves 4:5

    Látky – Kokava nad Rimavicou 6:0

    Detva – Mýtna 4:1

    Kokava nad Rimavicou – Mýtna 4:0

    Látky – Detva 4:1

    Kendice – Stará Ľubovňa 1:1

    Vikartovce – Levoča 3:11

    Lazany – Tužina 1:2

    Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Ľubica 6:3

    Plavé Vozokany – Beša 0:6

    BSE – Olováry 1:4

    Smrečany/Žiar – Ondrašová 3:0

    Želiezovce – Jur nad Hronom 3:2

    Horné Orešany – Bohdanovce 2:1

    Horná Poruba – Papradno 6:4

    Lipová – Palárikovo 4:2

    Jasenica – Brvnište 2:6

    Liptovský Hrádok – Bobrovec 4:4

    Ludanice – Bojná 2:4

    Haláčovce-Otrhánky – Miezgovce 7:1

    Červeník – Horná Streda 3:2

    Čilizská Radvaň – Veľká Paka 2:5

    Šoporňa – Cífer 1:2

    Rimavská Sobota U19 – Veľký Blh 5:4

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Kendice - Stará Ľubovňa.
      Momentka zo zápasu Kendice - Stará Ľubovňa.
      Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (18. a 19. júl)
      Titanilla Bőddnes 10:40
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