Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (18. a 19. júl)

Letná príprava futbalových mužstiev je v plnom prúde. Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (18. a 19. júla)
Spišská Nová Ves – Rimavská Sobota 3:5
Fiľakovo – Banská Bystrica B 1:2
Lučenec – Nová Baňa 2:0
Tomášovce – Badín 0:2
Hajnáčka – Nagylóc 5:5
Klasov – Šurany 1:7
Valaská – Hronec 0:5
Kisvárda B – Vranov nad Topľou 2:0
Tornaľa – Rožňava 3:4
Koniarovce – Krušovce 2:2
Nová Dedinka – Šamorín U19 5:1
Brumov – Lednické Rovne 1:2
Sačurov – Sečovce 1:5
Győr B – Rača 4:2
Uhrovec – Pravenec 3:1
Muszyna Poprad – Gerlachov 3:4
Pezinok – Jarovce 4:0
Poltár – Veľký Krtíš 3:2
Tešedíkovo – Váhovce 4:2
Beluša – Pata 7:3
Lovča – Lehota pod Vtáčnikom 1:2
Lokomotíva Košice – Kechnec 6:0
Mojmírovce – Nitra Chrenová 3:3
Žitavany – Svätoplukovo 4:4
Rybky – Kopčany 7:2
Madunice – Piešťany U19 4:4
Jaslovské Bohunice – Partizánske 6:1
Mosonmagyaróvár – Senec 5:1
Zvolen – Martin 4:1
Kalinovo – Salgótarján 1:1
Námestovo – Krásno nad Kysucou 3:1
FA Matúšova Zem – Čenkovce 3:0
Stropkov – Michalovce U19 5:1
Sabinov – Ľubotice 2:1
Inter Bratislava – Galanta 1:1
Ulič – Snina 0:5
Lipany – Snina 3:3
Slávia TU Košice – Medzev 1:0
Petrovany – Brezovica 3:4
Poprad – Bardejov 2:3
Poproč – Dvorníky-Včeláre 5:0
Harichovce – Spišská Belá 3:3
Rakovec nad Ondavou – Zámutov 0:2
Koprivnica-Marhaň – Stuľany 8:1
Košolná – Boleráz B 5:1
Vojčice – Turňa nad Bodvou 2:4
Ľubeľa – Lisková 2:3
Belá nad Cirochou – Medzilaborce 5:4
Brezovička – Čirč 3:5
Sverepec – Stupné 6:0
Bystrička – Dražkovce 9:2
Pusté Úľany – Igram 0:2
Kvašov – Nemšová 2:1
Podkonice – Podbrezová U19 1:5
Dunajská Lužná – Hévíz 5:1
Nižný Hrušov – Nacina Ves 4:5
Látky – Kokava nad Rimavicou 6:0
Detva – Mýtna 4:1
Kokava nad Rimavicou – Mýtna 4:0
Látky – Detva 4:1
Kendice – Stará Ľubovňa 1:1
Vikartovce – Levoča 3:11
Lazany – Tužina 1:2
Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Ľubica 6:3
Plavé Vozokany – Beša 0:6
BSE – Olováry 1:4
Smrečany/Žiar – Ondrašová 3:0
Želiezovce – Jur nad Hronom 3:2
Horné Orešany – Bohdanovce 2:1
Horná Poruba – Papradno 6:4
Lipová – Palárikovo 4:2
Jasenica – Brvnište 2:6
Liptovský Hrádok – Bobrovec 4:4
Ludanice – Bojná 2:4
Haláčovce-Otrhánky – Miezgovce 7:1
Červeník – Horná Streda 3:2
Čilizská Radvaň – Veľká Paka 2:5
Šoporňa – Cífer 1:2
Rimavská Sobota U19 – Veľký Blh 5:4