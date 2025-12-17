Preteky žien v biatlone a Slovan v KL. Športový program na dnes (18. december)

Paulína Bátovská Fialková.
Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 18. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 18. december

Futbal

  • 21:00 ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken, KL - 6. kolo ligovej fázy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 21:00 HŠK Zrinjski Mostar - Rapid Viedeň, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Rayo Vallecano - KF Drita, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Racing Štrasburg - Breidablik Kopavogur, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Šachtar Doneck - HNK Rijeka, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Sparta Praha - Aberdeen FC, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Sigma Olomouc - Lech Poznaň, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Shamrock Rovers - Hamrun Spartans, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Omonia Nikózia - Raków Čenstochová, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 FSV Mainz - Samsunspor, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Legia Varšava - Lincoln Red Imps, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 FC Lausanne-Sport - ACF Fiorentina, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Dynamo Kyjev - FC Noah, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Crystal Palace - KuPS Kuopio, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 NK Celje - Shelbourne FC, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 AZ Alkmaar - Jagiellonia Bialystok, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 AEK Larnaka - Škendija Tetovo, KL - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 AEK Atény - Universitatea Craiova, KL - 6. kolo ligovej fázy 

  • 21:00 SSC Neapol - AC Miláno, semifinále Talianskeho superpohára 

Hokej 

  • 1:00 Florida Panthers - Los Angeles Kings, NHL 
  • 1:30 Detroit Red Wings - Utah Mammoth, NHL 
  • 2:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes, NHL 
  • 2:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets, NHL 
  • 4:00 Vegas Golden Knights - New Jersey Devils, NHL

  • 11:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC BIT markets TEBS Bratislava, vložený zápas Tipos SHL                                                                          

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 8. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 8. deň, MS

Biatlon

  • 14:15 šprint žien na 7,5 km, 3. kolo SP /účasť SR/

Alpské lyžovanie

Hádzaná

  • 18:00 DHK Zora Olomouc - Iuventa Michalovce, ženy - 10. kolo MOL ligy 

Šport

  • 11:30 brífing SOŠV a KŠR k Športovcovi roka 2025
TV program: ŠTVRTOK, 18. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

