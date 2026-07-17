Finále MS vo futbale, horské etapy na Tour de France či F1 v Belgicku (TV tipy na víkend)

Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape Tour de France.
Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape Tour de France. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. júl 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko, vyvrcholia záverečnými dvoma súbojmi.

V nedeľu 19. júla sa dozvieme mená šampiónov, kde o titul zabojujú Španielsko a Argentína. O deň skôr sa v dueli o bronz predstaví Francúzsko proti Anglicku.

Druhým týždňom pokračuje aj 113. ročník Tour de France, kde je aktuálnym lídrom celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar.

Na programe bude v piatok kopcovitá etapa a následne počas víkendu čakajú cyklistov opäť hornaté povrchy, kde sa môže meniť aj celkové poradie podujatia.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí Londýn.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tenisti tento týždeň ukončia súbojmi o titul na turnajoch v Bastade, Umagu a Gstaade, ženy v gréckych Aténach a v Iasi.

Po týždňovej prestávke sa na obrazovky vráti aj formula 1, tentokrát na okruhu Spa v rámci Veľkej ceny Belgicka.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (17. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (18. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (19. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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