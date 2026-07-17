Finále MS vo futbale, horské etapy na Tour de France či F1 v Belgicku (TV tipy na víkend)

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko, vyvrcholia záverečnými dvoma súbojmi.
V nedeľu 19. júla sa dozvieme mená šampiónov, kde o titul zabojujú Španielsko a Argentína. O deň skôr sa v dueli o bronz predstaví Francúzsko proti Anglicku.
Druhým týždňom pokračuje aj 113. ročník Tour de France, kde je aktuálnym lídrom celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar.
Na programe bude v piatok kopcovitá etapa a následne počas víkendu čakajú cyklistov opäť hornaté povrchy, kde sa môže meniť aj celkové poradie podujatia.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí Londýn.
Tenisti tento týždeň ukončia súbojmi o titul na turnajoch v Bastade, Umagu a Gstaade, ženy v gréckych Aténach a v Iasi.
Po týždňovej prestávke sa na obrazovky vráti aj formula 1, tentokrát na okruhu Spa v rámci Veľkej ceny Belgicka.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (17. júl)
Sobota (18. júl)
Nedeľa (19. júl)
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