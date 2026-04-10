HK Nitra s prvým mečbalom či derby Slovan - Trnava. Športový program na dnes (11. apríl)

Na snímke hráč Nitry Joshua Lawrence a prekonaný brankár Popradu Tyler Parks počas štvrtého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy. (Autor: Tlačová agentúra SR)
Sportnet|11. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 11. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 11. apríl

Futbal

  • 15.30 MFK Ružomberok - MFK Skalica, 5. kolo skupiny o udržanie sa v Niké lige
  • 15:30 AS Trenčín - FC Tatran Prešov, 5. kolo skupiny o udržanie sa v Niké lige
  • 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina, 5. kolo skupiny o titul Niké ligy
  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, 5. kolo skupiny o titul Niké ligy

  • 16:00 MFK Zvolen - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 24. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 MŠK Púchov - FC Petržalka, 24. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Inter Bratislava, 24. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Dukla Banská Bystrica, 24. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 Bohemians Praha 1905 - FC Zlín, 29. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Jablonec - Baník Ostrava, 29. kolo českej ligy
  • 18:00 1. FC Slovácko - Hradec Králové, 29. kolo českej ligy

  • 19:00 AJ Auxerre - FC Nantes, 29. kolo Ligue 1
  • 21:05 Stade Rennes - SCO Angers, 29. kolo Ligue 1

  • 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlín, 29. kolo Bundesligy
  • 15:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, 29. kolo Bundesligy
  • 15:30 RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach, 29. kolo Bundesligy
  • 15:30 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt, 29. kolo Bundesligy
  • 18:30 FC St. Pauli - Bayern Mníchov, 29. kolo Bundesligy

  • 15:00 Cagliari Calcio - US Cremonese, 32. kolo Serie A
  • 15:00 FC Turín - Hellas Verona, 32. kolo Serie A
  • 18:00 AC Miláno - Udinese Calcio, 32. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - Juventus Turín, 32. kolo Serie A

  • 13:30 FC Arsenal - AFC Bournemouth, 32. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brentford - FC Everton, 32. kolo Premier League
  • 16:00 FC Burnley - Brighton & Hove Albion, 32. kolo Premier League
  • 18:30 FC Liverpool - FC Fulham, 32. kolo Premier League

  • 14:00 Real Sociedad San Sebastián - CD Alaves, 31. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Elche - FC Valencia, 31. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Barcelona - Espanyol Barcelona, 31. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Sevilla - Atlético Madrid, 31. kolo La Ligy

Hokej

  • 18:30 Boston Bruins - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 19:00 New York Islanders - Ottawa Senators, NHL
  • 21:00 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals, NHL
  • 22:00 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers, NHL
  • 23:00 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues, NHL
  • 23:00 Dallas Stars - New York Rangers, NHL
  • 23:00 Detroit Red Wings - New Jersey Devils, NHL
  • 23:00 Nashville Predators - Minnesota Wild, NHL
  • 23:00 Utah Mammoth - Carolina Hurricanes, NHL

  • 11:00 Česko – Slovensko, prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov

  • 18:00 HK Nitra - HK Poprad /stav série: 3:1/, semifinále play-off Tipos extraligy (piaty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:30 Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary /stav série: 3:1/, semifinále play off českej extraligy
  • 19:00 Dynamo Pardubice - Sparta Praha /stav série: 2:2/, semifinále play off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Linzi
  • Turnaj ATP v Monte Carle

  • 4:15 turnaj svetovej skupiny Pohára Billie-Jean Kingovej

Cyklistika

  • 14:05 6. etapa Okolo Baskicka: Antzuola - Bergara (135,2 km)

Vodné pólo

  • 10:00 štvrťfinále a zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára /účasť SR/

Gymnastika

  • 10:00 kvalifikácie Slovak Aerobic Open 2026

Volejbal

  • 16:00 VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra /stav série: 2:0/, semifinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina /stav série: 1:1/, semifinále play off Niké extraligy

  • 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Slávia Svidník, o 5. miesto play off Niké extraligy
  • 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slávia SPU Nitra, semifinále play off Niké extraligy
  • 19:00 VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava, semifinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

 Basketbal

  • 18:00 Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec, prvý zápas štvrťfinále play off SBL
  • 19:00 BC Prievidza - BC Komárno, prvý zápas štvrťfinále play off SBL

  • 18:00 YOUNG ANGELS Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica, o 5. miesto - prvý zápas ženy - play off Tipos extraligy 

Hádzaná

  • 18:05 Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica, skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
  • 18:30 HáO TJ Slovan Modra - MHC Štart Nové Zámky, skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
  • 18:30 HK AGRO Topoľčany - HC Záhoráci, skupina o 7.-10. miesto - 5. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy

Stolný tenis

TV program: sobota, 11. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

