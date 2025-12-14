Manchester United v lige a Stolný tenista roka 2025. Športový program na dnes (15. december)

Športový program na pondelok, 15. december
Futbal
- 20:45 AS Rím - Como 1907, 15. kolo Serie A
- 21:00 Manchester United - AFC Bournemouth, 16. kolo Premier League
- 21:00 Rayo Vallecano - Real Betis, 16. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Minnesota Wild - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Seattle Kraken - Buffalo Sabres, NHL
Basketbal
- 17:15 mediálny termín Patriotov Levice pred duelom LM proti Rige
Stolný tenis
- 17:00 vyhlásenie ankety Stolný tenista roka 2025
TV program: PONDELOK, 15. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.