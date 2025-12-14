Manchester United v lige a Stolný tenista roka 2025. Športový program na dnes (15. december)

Hráči Manchesteru United oslavujú gól počas zápasu Premier League.
Hráči Manchesteru United oslavujú gól počas zápasu Premier League. (Autor: TASR/AP)
15. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 15. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 15. december

Futbal

  • 20:45 AS Rím - Como 1907, 15. kolo Serie A 
  • 21:00 Manchester United - AFC Bournemouth, 16. kolo Premier League 
  • 21:00 Rayo Vallecano - Real Betis, 16. kolo La Ligy 

Hokej 

  • 0:00 Minnesota Wild - Boston Bruins, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 Seattle Kraken - Buffalo Sabres, NHL 

Basketbal

  • 17:15 mediálny termín Patriotov Levice pred duelom LM proti Rige  

Stolný tenis

  • 17:00 vyhlásenie ankety Stolný tenista roka 2025

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 5. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 5. deň, MS
TV program: PONDELOK, 15. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

