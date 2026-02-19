Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)

zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice) (Autor: TASR)
Sportnet|20. feb 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 20. februára. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 20. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 13:15 Akrobatické lyžovanie, ženy skikros – veľké finále /Fričová?/
  • 13:30 Akrobatické lyžovanie, muži akrobatické skoky – finále
  • 19:30 Akrobatické lyžovanie, muži U-rampa – finále
  • 14:15 Biatlon, muži 15 km – hromadný štart
  • 16:30 Rýchlokorčuľovanie, ženy 1500 m
  • 19:05 Curling, muži – zápas o bronz
  • 21:30 Šortrek, muži štafeta 5000 m – A-finále
  • ﻿22:07 Šortrek, ženy 1500 m – A-finále

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (streda 18. február)

Futbal

  • 20:30 FSV Mainz - Hamburger SV, 23. kolo Bundesligy
  • 20:45 Sassuolo Calcio - Hellas Verona, 26. kolo Serie A
  • 20:45 Stade Brest - Olympique Marseille, 23. kolo Ligue 1
  • 21:00 Athletic Bilbao - FC Elche, 25. kolo La Ligy

Hokej

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 49. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Košice - HK Nitra, 49. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen, 49. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 49. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov, 49. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica, 49. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 TSS GROUP Dubnica - HC MUŠLA Topoľčany, 44. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava, 44. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK Skalica - MHA Martin, 44. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK Detva - HK ‘95 Považská Bystrica, 44. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava, 44. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK Žiar nad Hronom - HC Nové Zámky, 44. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
  • Turnaj WTA v Dubaji

Cyklistika

  • 10:10 5. etapa: Dubaj Al Mamzar Park – Hamdan University, Okolo UAE 202

Basketbal

Hádzaná

18:30 HC Záhoráci - HK AGRO Topoľčany, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy

TV program: piatok, 20. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)