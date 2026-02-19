Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)

Športový program na piatok, 20. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 13:15 Akrobatické lyžovanie, ženy skikros – veľké finále /Fričová?/
- 13:30 Akrobatické lyžovanie, muži akrobatické skoky – finále
- 19:30 Akrobatické lyžovanie, muži U-rampa – finále
- 14:15 Biatlon, muži 15 km – hromadný štart
- 16:30 Rýchlokorčuľovanie, ženy 1500 m
- 19:05 Curling, muži – zápas o bronz
- 21:30 Šortrek, muži štafeta 5000 m – A-finále
- 22:07 Šortrek, ženy 1500 m – A-finále
Futbal
- 20:30 FSV Mainz - Hamburger SV, 23. kolo Bundesligy
- 20:45 Sassuolo Calcio - Hellas Verona, 26. kolo Serie A
- 20:45 Stade Brest - Olympique Marseille, 23. kolo Ligue 1
- 21:00 Athletic Bilbao - FC Elche, 25. kolo La Ligy
Hokej
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 49. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - HK Nitra, 49. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen, 49. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 49. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov, 49. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica, 49. kolo Tipsport ligy
- 17:30 TSS GROUP Dubnica - HC MUŠLA Topoľčany, 44. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava, 44. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Skalica - MHA Martin, 44. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Detva - HK ‘95 Považská Bystrica, 44. kolo Tipos SHL
- 17:30 HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava, 44. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Žiar nad Hronom - HC Nové Zámky, 44. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
- Turnaj WTA v Dubaji
Cyklistika
- 10:10 5. etapa: Dubaj Al Mamzar Park – Hamdan University, Okolo UAE 202
Basketbal
- 17:00 Patrioti Levice - BC Komárno, Final Four Slovenského pohára (semifinále) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:30 Nitra Blue Wings - BC Prievidza, Final Four Slovenského pohára (semifinále) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
18:30 HC Záhoráci - HK AGRO Topoľčany, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
TV program: piatok, 20. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.