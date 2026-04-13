Slafkovský asistoval na veľké góly a vtipkoval, že naschvál minul. Hlavaj sa konečne dočkal

Puk si prebral v pravom kruhu, vrátil sa k modrej čiare, krúžil cez útočné pásmo až do ľavého kruhu a do blízkosti brány. Vtedy v správnom momente poslal puk pred bránu.
Tam čakal kapitán Nick Suzuki, ktorý len nastavil hokejku, strelil gól a zaznamenal svoj stý bod v aktuálnej sezóne.
Reč je o Jurajovi Slafkovskom. Slovenský útočník Montrealu pomohol k tomu, aby Canadiens mali po 40 rokoch stobodového hráča.
„V prvej tretine som netrafil prázdnu bránu, pretože som nechcel, aby Suzukiho 100. bod bola asistencia. Musel som mu teda prihrať na gól,“ vtipkoval Slafkovský po zápase na ľade New Yorku Islanders, ktorý Habs vyhrali 4:1.
VIDEO: Asistencia Slafkovského na Suzukiho stý bod
Suzuki sa v 108-ročnej klubovej histórii stal piatym hráčom, ktorý tento míľnik dosiahol.
Juraj Slafkovský počas uplynulého týždňa odohral štyri zápasy a bodoval v nich šesťkrát. Aj on výrazne pomohol svojmu kapitánovi. Nielen pri bode číslo 100, ale aj na ceste za ním. Zo šiestich bodov Slafkovského bol Suzuki zapojený pri piatich.
Najlepší slovenský hokejista súčasnosti sa opäť zaradil do zoznamu piatich najlepších hráčov v zahraničí počas uplynulého týždňa. Okrem neho do neho patria obranca Martin Fehérváry, brankár Samuel Hlavaj a útočníci Martin Chromiak a Martin Mišiak.
Za zmienku však stojí aj dvojica Maxim Štrbák a Adam Gajan. Obaja debutovali v AHL. Obranca Štrbák za farmu Buffala odohral dva zápasy a pripísal si aj prvú asistenciu. Brankár Gajan chytil 36 striel, ale jeho mužstvo aj tak prehralo.
Juraj Slafkovský
Mladá hviezda Montrealu bodovala v každom zápase minulého týždňa.
Najprv dvakrát asistoval pri výhre nad Floridou, potom režíroval výhru 2:1 nad Tampou gólom a asistenciou a asistencie zbieral aj v dueloch proti Columbusu a Islanders.
V štyroch zápasoch mal bilanciu 1+5.
Z osobného hľadiska bol výnimočný najmä jeho gól. Presný zásah proti Tampe znamenal, že prvýkrát v kariére dosiahol na 30 gólov.
„Dobre sa to odrazilo, Suzuki mi to pekne prihral a bol z toho dôležitý gól. Po strele som spadol na ľad a ani som nevedel, že to padlo dnu, no počul som ovácie a videl som červené svetlo, tak som sa začal tešiť, hoci som ešte ležal na chrbte,“ opísal gólovú situáciu Slafkovský.
VIDEO: 30. gól Slafkovského v sezóne
Zo Slovákov strelil tridsať gólov v NHL naposledy Marián Hossa ešte v sezóne 2013/14. Slafkovský teraz napodobnil svoj veľký vzor.
Vo svojej prelomovej sezóne má pred posledným duelom na konte 73 bodov za 30 gólov a 43 asistencií.
Okrem asistencie na Suzukiho stý bod v sezóne prihral aj na jubilejný 50. gól Colea Caufielda v ročníku. Američan sa stal prvým hráčom klubu od roku 1990, ktorý na toto číslo dosiahol.
Formácia Slafkovský – Suzuki – Caufield je v NHL strašiakom súperov a v profilige sa zaradila k tým najlepším. V hre 5 na 5 odohrala spolu 508 minút, strelila 32 gólov a inkasovala len 14.
Martin Fehérváry
Často nenápadný, ale neskutočne dôležitý. Martin Fehérváry je už piaty rok stabilnou súčasťou defenzívnych radov Washingtonu.
Počas minulého týždňa prekonal svoje kariérne bodové maximum. Aktuálne má na konte 27 bodov (5+22) a je druhým najproduktívnejším Slovákom v ročníku za Jurajom Slafkovským. Predbehol Šimona Nemca.
Fehérváry získal v troch dueloch štyri body. Pri výhre nad Torontom strelil gól a pripísal si asistenciu. V tomto zápase dosiahol svoj jubilejný stý bod v kariére NHL.
Skóroval aj trochu so šťastím. Jeho strieľanú prihrávku usmernil do vlastnej brány hráč Maple Leafs.
VIDEO: Gól Fehérváryho proti Torontu
Fehérváry potom na ľade Pittsburghu nebodoval, ale pri domácej výhre s Pittsburghom zaznamenal dve asistencie.
Washington vyhral všetky tri duely týždňa a stále si tak drží nádej na postup. Na Philadelphiu stráca pred posledným zápasom jeden bod. Flyers však majú zápas k dobru.
Capitals odohrajú posledný duel na ľade Columbusu.
Samuel Hlavaj
Brankár Samuel Hlavaj má sezónu ako na hojdačke. V klube v zámorí sa mu veľmi nedarilo a nedostával mnoho príležitostí. V reprezentácii patril na olympijských hrách medzi opory mužstva.
Niektorí dokonca predpovedali, že po olympijskom turnaji sa môže pobiť o NHL. Realita však bola iná. Počas mesiaca po ZOH odohral v AHL za Iowa Wild len jeden zápas, ktorý mu vôbec nevyšiel. Z 26 striel inkasoval šesť gólov.
V marci nenastúpil ani raz. Dočkal sa až v apríli, konkrétne počas minulého týždňa a to rovno trikrát.
Najviac sa mu vydaril hneď prvý duel. Na ľade Texasu vychytal všetkých 30 striel súpera, zaznamenal druhé čisté konto v sezóne a pri výhre 4:0 si ako brankár pripísal aj dve asistencie. Zaslúžene sa stal prvou hviezdou zápasu.
Svojimi výkonmi si vybojoval štart aj v ďalších dvoch stretnutiach tímu. Na ľade Rockfordu pomohol k výhre 5:4 26 zákrokmi (86,7 percent zákrokov).
Chytal aj pri prehre 1:2 v Milwaukee. Zastavil 28 striel a mal úspešnosť 93,3 percent.
Hlavajova Iowa je v Centrálnej divízii na poslednom siedmom mieste a na postup do play-off už nemá žiadnu šancu. Pozitívom však je, že slovenský brankár dostal aspoň v závere sezóny viac príležitostí. Do jej konca ostávajú ešte tri stretnutia.
Martin Chromiak
Najlepšie hrajúci Slovák v aktuálnej sezóne AHL pomáha svojmu Ontariu vyhrávať zápasy. Počas minulého týždňa natiahli šnúru už na päť triumfov v rade a v troch dueloch mal Chromiak tri body.
Pri výhre nad Coloradom 2:1 po predĺžení zaknihoval gól aj asistenciu.
VIDEO: Gól Chromiaka proti Coloradu
Na ľade Coachella Valley zase strelil už svoj 27. gól v ročníku a celkovo má na konte 53 bodov.
„Hrá úžasne, hlavne v druhej polovici sezóny. Za tento rok neskutočne vyrástol,“ chválil svojho zverenca tréner Andrew Lord. „Naučil sa hrať tvrdšie, bojovať, využívať svoju rýchlosť a strelu a zlepšilo sa aj jeho bránenie. V poslednej dobe nás ťahá.“
VIDEO: Gól Chromiaka proti Coachella Valley
Jeho mužstvo aj tu zvíťazilo 3:2 po predĺžení a zabezpečilo si triumf v Pacifickej divízii. Má už 46 výhier v sezóne, čo je nový klubový rekord.
Chromiak je vo výborne hrajúcom mužstve najproduktívnejším hráčom.
Martin Mišiak
Ďalší Martin je od Chromiaka o dva roky mladší a v AHL hrá prvú kompletnú sezónu. Mišiak odohral za Rockford počas posledného týždňa tri zápasy a bodoval v každom z nich.
Dohromady nazbieral štyri asistencie a svoju produktivitu vylepšil na 15 bodov. Ukončil tak deväťzápasovú šnúru bez bodu.
Proti Iowe (4:5) aj Grand Rapids (5:2) asistoval raz a proti Chicagu pri prehre 2:4 dvakrát.
V zápase, v ktorom debutoval Adam Gajan, tak zaujali dvaja Slováci. Ich Rockford je už bez šance na postup do play-off a v prípade potreby by tak obaja mali byť k dispozícii pre majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.