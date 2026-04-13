Traja útočníci z NHL neposilnia Česko na MS. Rulík: Dôvody by mali povedať oni

Z možnej účasti na hokejových majstrovstvách sveta v máji vo Švajčiarsku sa českému reprezentačnému koučovi Radimovi Rulíkovi ospravedlnili útočníci z NHL David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida).
Rovnako aj Radim Zohorna zo švédskeho Färjestadu. Rulík to uviedol počas pondelkového rozhovoru s novinármi na štarte druhého týždňa prípravy na šampionát v Karlových Varoch.
Majstri sveta z predvlaňajšieho MS v Prahe Kämpf s Palátom hrali za národným tím na februárových olympijských hrách v Miláne, Noska vyradilo z hry zranenie kolena, ktoré si vyžiadalo dlhú rekonvalescenciu, do zostavy Panthers sa vlaňajší víťaz Stanleyho pohára vrátil až začiatkom marca.
"Zatiaľ máme správy ohľadom toho, kto nepôjde. Ospravedlnili sa David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek, z Európy potom Radim Zohorna.
Ohľadne dôvodov by však mali skôr odpovedať oni, aby som ja potom nebol zase niekde kritizovaný, že hovorím niečo zle, "uviedol Rulík.
Ohľadom možných posíl zo zámoria by realizačný tím mohol čoskoro vedieť viac, už v noci na piatok sa skončí základná časť NHL.
"Teraz sme si robili s (generálnym manažérom) Jirkom Šlégrem plán kontaktov, pretože sa blíži koniec základnej časti.
Hráči, ktorí skončia a nepostúpia do play off a ich farmársky tím zároveň nehrá play off, tak to sú tí, ktorých oslovíme. A počas tohto týždňa by sme mohli mať odpoveď," načrtol Rulík.
Uistil, že sa nevzdáva možnosti povolať aj nejakých ďalších. "Máme samozrejme aj hráčov, čo nastúpia do play off o Stanleyho pohár, zatiaľ ich nekontaktujeme, určite o nich máme záujem, ale uvidíme, ako dopadnú ich série.
Nechávame ich teraz v pokoji, aby sa sústredili, "vysvetlil Rulík.
"V Amerike nehrá úlohu, kto je prvý a kto postúpil do vyraďovacích bojov na poslednú chvíľu. Chceme im dať pokoj, ale keď by vypadli, tak ich samozrejme oslovíme.
O hráčov, ktorí budú hrať o Stanleyho pohár, záujem mať určite budeme, "dodal 60-ročný kouč, pre ktorého bude MS vo Švajčiarsku posledným podujatím na striedačke národného tímu, potom prevezme Kladno.