Slávne El Clásico, štart lyžiarov i VC Mexika. Športový program na dnes (26. október)

Športový program na nedeľu, 26. október
Futbal
- 10:30 MŠK Žilina B - MFK Zvolen, 14. kolo MONACObet ligy
- 11:00 FC Petržalka - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 14. kolo MONACObet ligy
- 12:30 FC Turín - FC Janov, 7. kolo Serie A
- 15:00 US Sassuolo Calcio - AS Rím, 7. kolo Serie A
- 15:00 Hellas Verona - Cagliari Calcio, 7. kolo Serie A
- 18:00 ACF Fiorentina - Bologna FC, 7. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Juventus Turín, 7. kolo Serie A
- 13:00 SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha, 13. kolo českej ligy
- 15:30 AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905, 13. kolo českej ligy
- 18:30 FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava, 13. kolo českej ligy
- 14:00 RCD Mallorca - Levante UD, 10. kolo La Ligy
- 16:15 Real Madrid - FC Barcelona, 10. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - Celta Vigo, 10. kolo La Ligy
- 21:00 Rayo Vallecano - Deportivo Alavés, 10. kolo La Ligy
- 15:00 FC Arsenal – Crystal Palace, 9. kolo Premier League
- 15:00 Aston Villa – Manchester City, 9. kolo Premier League
- 15:00 AFC Bournemouth – Nottingham Forest, 9. kolo Premier League
- 15:00 Wolverhampton Wanderers – FC Burnley, 9. kolo Premier League
- 17:30 FC Everton – Tottenham Hotspur, 9. kolo Premier League
- 15:00 OSC Lille - FC Metz, 9. kolo Ligue 1
- 17:15 Angers SCO - FC Lorient, 9. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - AC Le Havre, 9. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - OGC Nice, 9. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - Racing Štrasburg, 9. kolo Ligue 1
- 15:30 Bayer Leverkusen - SC Freiburg, 8. kolo Bundesligy
- 17:30 VfB Stuttgart - FSV Mainz, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava, 12. kolo Niké ligy
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov, 12. kolo Niké ligy
Hokej
- 0:00 Minnesota Wild - Utah Mammoth, NHL
- 0:00 Florida Panthers - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - St. Louis Blues, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Carolina Hurricanes, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Los Angeles Kings, NHL
- 3:00 Seattle Kraken - Edmonton Oilers, NHL
- 18:00 New Jersey Devils - Colorado Avalanche, NHL
- 22:00 Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights, NHL
- 23:00 Winnipeg Jets - Utah Mammoth, NHL
- 23:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks, NHL
- 14:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec, 18. kolo českej extraligy
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 18. kolo českej extraligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 18. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera, 18. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - Rytíři Kladno, 18. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice, 18. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov, 18. kolo českej extraligy
- 15:00 HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen, 15. kolo Tipsport ligy
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 15. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HK Poprad, 15. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves, 15. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra, 15. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica, 15. kolo Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj ATP v Bazilej/Švajčiarsko, Viedeň/Rakúsko
- Turnaj WTA v Kuang-čou/Čína, Tokio/Japonsko
Basketbal
- 11:00 Polonia Varšava - SLÁVIA Banská Bystrica, prvý turnaj CEWL
- 18:00 YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok, 6. kolo TIPOS Extraligy
Volejbal
- 17:00 HIT MTF Trnava - VK Slávia SPU Nitra, 1. kolo Niké Extraligy
- 19:00 TJ Spartak Myjava - Rieker UJS Komárno, 1. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 VK Pirane Brusno - HIT UCM Trnava, 3. kolo Niké extraligy
Hádzaná
- 18:00 HK Košice - ŠKP Bratislava, 8. kolo Niké Handball Extraligy
Formula 1
- 21:00 preteky, Veľká cena Mexika
Motorizmus
- 8:00 preteky, Veľká cena Malajzie MotoGP
Alpské lyžovanie
- 10:00/13:00 obrovský slalom mužov, SP
Dráhová cyklistika
- 16:00 kvalifikácie, MS /účasť SR/
- 18:30 finálový blok, MS /účasť SR/
Zápasenie
- 10:00 MS do 23 rokov /účasť SR/
Krasokorčuľovanie
- 7:30 exhibícia, ISU Grand Prix Čchung-čching /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hokejbal
- 13:00 ŠK 98 Pruské - HBK Cesty Košice, 3. kolo extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: nedeľa, 26. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.