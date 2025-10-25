Slávne El Clásico, štart lyžiarov i VC Mexika. Športový program na dnes (26. október)

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt.
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 26. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 26. október

Futbal

  • 10:30 MŠK Žilina B - MFK Zvolen, 14. kolo MONACObet ligy
  • 11:00 FC Petržalka - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 14. kolo MONACObet ligy

  • 12:30 FC Turín - FC Janov, 7. kolo Serie A
  • 15:00 US Sassuolo Calcio - AS Rím, 7. kolo Serie A
  • 15:00 Hellas Verona - Cagliari Calcio, 7. kolo Serie A
  • 18:00 ACF Fiorentina - Bologna FC, 7. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - Juventus Turín, 7. kolo Serie A

  • 13:00 SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha, 13. kolo českej ligy
  • 15:30 AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905, 13. kolo českej ligy
  • 18:30 FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava, 13. kolo českej ligy

  • 14:00 RCD Mallorca - Levante UD, 10. kolo La Ligy
  • 16:15 Real Madrid - FC Barcelona, 10. kolo La Ligy
  • 18:30 CA Osasuna - Celta Vigo, 10. kolo La Ligy
  • 21:00 Rayo Vallecano - Deportivo Alavés, 10. kolo La Ligy

  • 15:00 FC Arsenal – Crystal Palace, 9. kolo Premier League
  • 15:00 Aston Villa – Manchester City, 9. kolo Premier League
  • 15:00 AFC Bournemouth – Nottingham Forest, 9. kolo Premier League
  • 15:00 Wolverhampton Wanderers – FC Burnley, 9. kolo Premier League
  • 17:30 FC Everton – Tottenham Hotspur, 9. kolo Premier League

  • 15:00 OSC Lille - FC Metz, 9. kolo Ligue 1
  • 17:15 Angers SCO - FC Lorient, 9. kolo Ligue 1
  • 17:15 AJ Auxerre - AC Le Havre, 9. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Rennes - OGC Nice, 9. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon - Racing Štrasburg, 9. kolo Ligue 1

  • 15:30 Bayer Leverkusen - SC Freiburg, 8. kolo Bundesligy
  • 17:30 VfB Stuttgart - FSV Mainz, 8. kolo Bundesligy

  • 15:30 MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava, 12. kolo Niké ligy
  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov, 12. kolo Niké ligy

Hokej

  • 0:00 Minnesota Wild - Utah Mammoth, NHL
  • 0:00 Florida Panthers - Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:00 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - St. Louis Blues, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - Carolina Hurricanes, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Los Angeles Kings, NHL
  • 3:00 Seattle Kraken - Edmonton Oilers, NHL
  • 18:00 New Jersey Devils - Colorado Avalanche, NHL
  • 22:00 Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights, NHL
  • 23:00 Winnipeg Jets - Utah Mammoth, NHL
  • 23:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks, NHL

  • 14:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec, 18. kolo českej extraligy
  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 18. kolo českej extraligy
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 18. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera, 18. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - Rytíři Kladno, 18. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice, 18. kolo českej extraligy
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov, 18. kolo českej extraligy

  • 15:00 HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen, 15. kolo Tipsport ligy
  • 15:30 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 15. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Košice - HK Poprad, 15. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves, 15. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra, 15. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica, 15. kolo Tipsport ligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Bazilej/Švajčiarsko, Viedeň/Rakúsko
  • Turnaj WTA v Kuang-čou/Čína, Tokio/Japonsko

Basketbal

  • 11:00 Polonia Varšava - SLÁVIA Banská Bystrica, prvý turnaj CEWL

  • 18:00 YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok, 6. kolo TIPOS Extraligy

Volejbal

  • 17:00 HIT MTF Trnava - VK Slávia SPU Nitra, 1. kolo Niké Extraligy
  • 19:00 TJ Spartak Myjava - Rieker UJS Komárno, 1. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 18:00 VK Pirane Brusno - HIT UCM Trnava, 3. kolo Niké extraligy

Hádzaná

  • 18:00 HK Košice - ŠKP Bratislava, 8. kolo Niké Handball Extraligy

Formula 1

  • 21:00 preteky, Veľká cena Mexika

Motorizmus

  • 8:00 preteky, Veľká cena Malajzie MotoGP

Alpské lyžovanie

  • 10:00/13:00 obrovský slalom mužov, SP

Dráhová cyklistika

  • 16:00 kvalifikácie, MS /účasť SR/
  • 18:30 finálový blok, MS /účasť SR/

Zápasenie

  • 10:00  MS do 23 rokov /účasť SR/

Krasokorčuľovanie

Hokejbal

TV program: nedeľa, 26. október
Ostatné športy

